برگزاری همایش مصالح ساختمانی و تکنولوژهای نوین مهندسی عمران در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلمانپور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در این خصوص گفت: محورهای این همایش "سازه، مکانیک خاک و پی، مهندسی زلزله، سازهای هیدرولیکی مهندسی آب، راه و ترابری و نقشه برداری" است.

وی افزود: مهلت ارسال مقالات 20 دی تعیین شده و علاقمندان می توانند مقالات خود را به دبیرخانه این همایش واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ارسال کنند.

سلمانپور از برگزاری نمایشگاه تخصصی همزمان با این همایش در محل دانشگاه آزاد مرند خبر داد.

گفتنی است در برگزاری این همایش منطقه ای نظام مهندسی، استانداری، دانشگاههای آزاد اسلامی تبریز، شبستر، سراب و ... همکاری دارند.