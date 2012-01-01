به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "جعفری العلوی" گفت : در آغاز سال 2012 فرعون بحرین با شهادت "سید هاشم" جنایتی جدید را مرتکب شد.
وی افزود: کشتارهای خونینی که "حمد بن عیسی" پادشاه و نظام پلیسی به راه انداخته اند، به علت غرور و خود بزرگ بینی است که به آن گرفتار شده اند و مردمی را که دست به تظاهرات مسالمت آمیز می زنند مورد حمله قرار می دهند.
العلوی اظهار داشت : رژیم آل خلیفه به پایان راه رسیده است و ضربات جوانان انقلابی به طور حتم به هلاکت فرعون و طرفدارانش در آینده نزدیک منجر خواهد شد.
شایان ذکر است که نیروهای امنیتی وابسته به آل خلیفه در جدیدترین جنایت خود یک نوجوان 15 ساله را به شهادت رساندند.
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