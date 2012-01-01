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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۵۱

روحانی بحرینی:

رژیم آل خلیفه به پایان راه رسیده است

رژیم آل خلیفه به پایان راه رسیده است

یکی از روحانیون بحرینی ضمن تشبیه پادشاه بحرین به فرعون به سبب ادامه ظلم و ستم بر مردم، از سرنگونی رژیم آل خلیفه در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "جعفری العلوی" گفت : در آغاز سال 2012 فرعون بحرین با شهادت "سید هاشم" جنایتی جدید را مرتکب شد.

وی افزود: کشتارهای خونینی که "حمد بن عیسی" پادشاه و نظام پلیسی به راه انداخته اند، به علت غرور و خود بزرگ بینی است که به آن گرفتار شده اند و مردمی را که دست به تظاهرات مسالمت آمیز می زنند مورد حمله قرار می دهند.

العلوی اظهار داشت : رژیم آل خلیفه به پایان راه رسیده است و ضربات جوانان انقلابی به طور حتم به هلاکت فرعون و طرفدارانش در آینده نزدیک منجر خواهد شد.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی وابسته به آل خلیفه در جدیدترین جنایت خود یک نوجوان 15 ساله را به شهادت رساندند.

کد مطلب 1498640

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