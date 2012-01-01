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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

عارفی پور:

آموزشکده شهید چمران رشت پایگاه تخصصی رشته نساجی کشور شد

آموزشکده شهید چمران رشت پایگاه تخصصی رشته نساجی کشور شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس آموزشکده فنی مهندسی شهید چمران رشت از انتخاب این آموزشکده به عنوان پایگاه تخصصی رشته نساجی طی سال جاری در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عارفی پورظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با هدف تشریح برنامه های آموزشی، فرهنگی و عمرانی این آموزشکده برگزار شد، افزود: تمام سرفصل ‌های نساجی و رشته ‌های مورد نیاز باید در این پایگاه برنامه ‌ریزی و در اختیار آموزشکده ‌های سراسر کشور قرارگیرد.

وی همچنین استفاده از کارگاه عملی این مرکز توسط مراکز علمی دیگر را از مزایایی این آموزشکده عنوان کرد و اظهار داشت: داشتن چهار سایت کامپیوتر با 120 دستگاه رایانه و به روزترین نرم افزار و سخت افزارها نیز از دیگر امکانات این آموزشکده است.

رئیس آموزشکده فنی مهندسی شهید چمران رشت گفت: کمبود فضا و عدم استفاده از فیبرنوری از جمله مشکلات این مرکز است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این آموزشکده دارای سه هزار دانشجو در دو مقطع کاردانی و کارشناسی است.
 
عارفی پور ادامه داد: دراین آموزشکده 9 رشته کاردانی در گروه برق، الکترونیک، رایانه، نساجی، ساختمان، معماری، نقشه ‌کشی صنعتی، تاسیسات و حسابداری فعال است.
 
وی با عنوان اینکه آموزشکده فنی مهندسی شهید چمران رشت دارای رشته‌ های کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساختمان و مهندسی تکنولوژی نساجی است، افزود: این مرکز تنها آموزشکده ‌دارای رشته نساجی در کشور است.
 
رئیس آموزشکده فنی مهندسی شهید چمران رشت با بیان اینکه آموزشکده مزبور دارای 190 نفر نیروی حق‌ التدریسی است، اظهارداشت: از این تعداد 96 نفر فوق لیسانس، 9 نفر دکترا و 85 نفر لیسانس هستند.
 
وی همچنین درباره ساختمان جدید آموزشکده فنی ‌مهندسی شهید چمران رشت بیان داشت: این ساختمان جدید در زمین شش هکتاری لاکان رشت در حال ساخت است و 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 
عارفی پوربا اشاره به اینکه مدرک این دانشکده معتبر و مورد تائید وزارت علوم است و کاربرد بین‌ المللی دارد، افزود: دراین دانشکده حتی یک دانشجو بدون کنکور وجود ندارد و تمام دانشجویان باید در کنکور شرکت و از طریق سازمان سنجش پذیرش  ‌شوند.
 
وی با بیان اینکه 40 درصد از دانشجویان این آموزشکده بومی هستند، اظهارداشت: فرزندان بسیاری از شخصیت‌ های استان در این دانشکده درس خوانده و فارغ ‌التحصیل شده‌اند.
 
 
رئیس آموزشکده فنی مهندسی شهید چمران رشت در ادامه با اشاره به اینکه آموزشکده شهید چمران رشت تنها مرکز تک جنسیتی در سطح کشور است، گفت: این آموزشکده ویژه پسران است.
 
وی یادآورشد: آموزشکده های شهید خدادادی انزلی، شهید رجایی لاهیجان، سید الشهدا (ع) رستم آباد، دخترانه دکتر معین و غیره به صورت اقماری وابسته به این مرکز هستند.
کد مطلب 1498641

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