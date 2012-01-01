18 یونیت سیار دندانپزشکی برای مدارس همدان خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مجذوبی ظهر یکشنبه در مراسم راه اندازی یونیت‌های سیار دندانپزشکی افزود: این امر در راستای ارائه خدمات پیشگیرانه دهان و دندان انجام می شود.

مجذوبی با بیان اینکه در حال حاضر شش دستگاه یونیت سیار دندانپزشکی خریداری شده که از امروز راه اندازی می شود، گفت: با استفاده از یونیت‌های سیار خریداری شده 140 هزار کودک زیر پوشش خدمات دهان و دندان قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه باید به سمت کاهش پوسیدگی دندان‌ها در کودکان پیش رفت، گفت: در این راستا باید خدمات پیشگیرانه در گروه سنی دانش‌آموزان تبلیغ شود.

رئیس مرکز بهداشت استان همدان با اشاره به اینکه تا پایان آذرماه سال جاری 12 هزار و 800 مورد ترمیم دندان در بین کودکان انجام شده است، گفت: در راستای ارائه خدمات دندانپزشکی نیز 12 میلیون تومان صرف خرید وسایل برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت شده است.