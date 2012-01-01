سامانه مشاور مدارس همدان به سناد متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا همتی با اشاره به اینکه سامانه الکترونیکی مشاور مدرسه از مدتی قبل توسط مشاوران مدارس در حال استفاده است، گفت: این سامانه الکترونیکی به سامانه سناد متصل شد.

وی اظهار داشت: این سامانه در راستای هوشمندسازی مدارس و بهره مندی از شیوه جدید و علمی و الکترونیکی به جای روش های سنتی و کاغذی استفاده شده و سیستم ارجاع دانش آموزان توسط مشاوران را سرعت می بخشد.

رئیس گروه مشاوره تربیتی آموزش و پرورش استان همدان اضافه کرد: با اجرای این طرح فرآیند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره ای به دانش آموزان به صورت فردی و گروهی، علمی و یکپارچه و به روز خواهد شد.

وی افزود: ضریب امنیت بالا، حفظ اسرار مردم، سهولت در نگهداری و صرفه جویی در بیت المال از دیگر ویژگیهای این طرح محسوب می شود.

همتی اظهار داشت: ارائه اطلاعات دقیق به مسئولان و امکان ارزیابی مشاوران از طریق معیارهایی مانند تعداد مراجعان، نشست های برگزار شده و سایر فعالیتهای مشاوره از اهداف مهم این طرح است.