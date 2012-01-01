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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

کلباسی خبرداد:

اقامه نماز در 60 هزار مدرسه کشور

اقامه نماز در 60 هزار مدرسه کشور

قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور از اقامه نماز در 60 هزار مدرسه در سراسر کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی کلباسی ظهر یکشنبه در نشست مشترک مدیران کمیته امداد و حوزه علمیه که با موضوع مسجد محوری در مرکز خدمات حوزه های علمیه برگزار شد در سخنانی گفت: از دید قرآن اولین بنای روی زمین مسجدالحرام و کعبه و اولین اقدام پیامبر(ص) ساخت مسجد در مدینه بود گه بیانگر اهمیت اسلام به مسجد است.

وی با بیان اینکه برای داشتن جامعه پویا و زنده نیازمند وجود مساجدی فعال هستیم بیان داشت: با وجود کارهای فراوان صورت گرفته در این زمینه باز هم توجه ویژه به مساجد را متناسب با جایگاه این اماکن مقدس نداشته ایم.

منطقه پردیسان قم نیازمند 50 مسجد است

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به کمبود مسجد در شهرک‌های جدید التاسیس تصریح کرد: در قم و در شهرک پردیسان در حالی‌که 50 مسجد لازم است تنها 3 مسجد احداث شده است.

وی مدیریت در مساجد را از معضل‌های اصلی آن برشمرد و اظهار داشت: از ظرفیت موجود فعلی نیز در مساجد بهره لازم را نبرده ایم و با مسجد نمونه مورد نظر فاصله داریم.

کلباسی با تأکید بر لزوم دولتی نشدن مساجد گفت: میان دولتی نشدن مساجد و در عین حال حمایت دولت از آنها تضادی وجود ندارد و می‌تواند این دو با هم انجام شود.

وی با بیان اینکه در مدارس کمبود جدی روحانی وجود دارد اضافه کرد: 60 هزار اقامه نماز در مدارس وجود دارد اما بیش از یک سوم آنها امام جماعت ندارد.

قوانین در جهت حمایت از مساجد اصلاح شود

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با تشکر از کمیته امداد برای اجرای طرح مسجدمحوری اظهار داشت: شهرداری‌ها ده‌ها پارک را شبانه روز نگهداری می‌کند و همه هزینه‌های آن را هم می‌پردازند که البته خوب است اما این اهتمام در مساجد نیست و حتی قوانین کشور هم با این موضوع بیگانه‌اند.

کد مطلب 1498644

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