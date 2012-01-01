18 اثر همدان در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 18 اثر تاریخی، معنوی استان همدان با تایید شورای سیاست‌گذاری ثبت به فهرست میراث فرهنگی کشور اضافه شد.

بیات با اشاره به اینکه استان همدان هم اکنون 884 اثر ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی کشور دارد، گفت: شش اثر معنوی شامل شیره‌ پزی ملایر، ادبیات شفاهی ترانه‌های کار، مراسم سقاییدر همدان، مرواربافی ملایر، نمدمالی روستای شوند رزن و حکاکی روی سنگ و سنگ‌تراشی همدان در چهارمین همایش ثبت مهر تایید شورای سیاست‌گذاری این اجلاس را دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از برگزاری چهارمین همایش ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی، استان همدان 866 اثر ثبت شده داشت، گفت: پرونده 12 اثر تاریخی شامل تپه ها نیز در چهارمین همایش ثبت مورد تایید قرار گرفت.

بیات یادآور شد: در این همایش با ثبت دو اثر طبیعی سراب گاماسیاب و سراب گیان نیز موافقت شد.

پل تاریخی مهاجران تعیین حریم می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان همچنین از تعیین حریم پل تاریخی مهاجران خبر داد.

بیات افزود: پل تاریخی مهاجران در مسیر مواصلاتی تهران - همدان قرار دارد که به منظور حفاظت و صیانت از آن تعیین حریم خواهد شد.

وی اظهار داشت: این پل تاریخی متعلق به اواخر دوره قاجار است و در یکم آذر سال 88 با شماره 28142 در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.

بیات افزود: در راستای حفاظت بیشتر از این پل تاریخی، پل جدیدی در فاصله چند متری پل تاریخی مهاجران احداث می شود تا تردد از این گذر به کمترین حد ممکن برسد.