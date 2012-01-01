به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم رضا عسگری از انجام یک هزار و 659 مورد عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی خبر داد و گفت: از این تعداد عملیات‌ یک هزار و 121 مورد مربوط به اطفای حریق و 538 مورد نیز مربوط به عملیات امداد و نجات بوده است.

وی هزینه‌های مواد مصرفی در اجرای این عملیات برای سازمان را 637 میلیون و 838 هزار و 300 ریال اعلام کرد و ادامه داد: در این مدت پایان کار 785 فقره ساختمان و پروانه ساختمانی یک هزار و 58 ساختمان به لحاظ ایمنی بررسی و صادر شده است.

مدیرعامل سازمان آتش ‌نشانی و خدمات ایمنی همدان تعداد عملیات‌ اطفا حریق در حوزه دورن ‌شهری را 954 و برون‌ شهری را 167 مورد اعلام کرد و ادامه داد: 99 مورد از عملیات اطفا حریق در واحدهای مسکونی، 59 مورد در واحدهای تجاری، 104 مورد در واحدهای اداری، 29 مورد در واحدهای صنعتی، 56 مورد در واحدهای فرهنگی ـ مذهبی و پنج مورد در محیطهای بهداشتی ـ درمانی رخ داده است.

عسگری با بیان اینکه 475 مورد از عملیات امداد و نجات نیز در حوزه دورن ‌شهری و 63 مورد در حوزه برون ‌شهری رخ داده، اظهار داشت: علت انجام عملیات امداد در سه مورد اتصال برق، دو مورد گازگرفتگی، 13 مورد نشت گاز، پنج مورد ایراد در سیستم دودکش، 19 مورد آب گرفتگی، چهار مورد ترکیدگی لوله و نشت آب، هفت مورد ریزش آوار و هشت مورد نیز سقوط در چاه بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان در خصوص افراد آسیب‌ دیده در عملیات‌ اطفای حریق و امداد و نجات اظهار داشت: در این مدت 24 نفر در راستای انجام عملیات اطفای حریق و 148 نفر در بخش امداد و نجات آسیب دیده اند و 21 نفر نیز جان خود را از دست داده اند.