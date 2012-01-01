مدیران واحدهای کارگری از حق بیمه سهم کارفرما معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور زینالی، گفت: کلیه مدیران واحدهای کارگری، تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی می توانند با مراجعه به کاریابی های غیر دولتی یا اداره های تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها ضمن تکمیل فرم تقاضای نیروی کار با ذکر شرایط لازمه، تقاضای معرفی نیروی کار جهت اشتغال در واحدهای خود کنند.

وی با بیان موظف بودن اداره ها نسبت به پاسخگویی در مورد این امر بیان کرد: اداره ها موظف هستند تقاضای نیروی کار واحد را در کمیته دو نفره با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، مورد بررسی قرار داده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به معرفی نیروی کار تا سه برابر مورد نیاز به واحد درخواست کننده اقدام کنند.

زینالی ادامه داد: پس از معرفی و گزینش نیرو توسط کارفرمایان، فرم معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای نیروهای به کار گمارده شده، آماده و به سازمان تأمین اجتماعی، صادر و به کارفرما ارائه خواهد شد.

معاون اشتغال و امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه تصریح کرد: کلیه اداره های تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقت اداری، آماده پذیرش درخواست های معرفی نیروی کار مدیران واحدهای کارگری شهرستان ها هستند.