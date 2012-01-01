850 لوح تقدیر به تاکسیرانان کرجی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم افشار اظهار داشت: در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مصادف به 22 بهمن، سازمان تاکسیرانی کرج اقدام به چاپ و تهیه بالغ بر 850 لوح تقدیر از همکاری و تعامل صمیمانه تاکسیران کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها انسجام و وحدت رویه در اجرای این طرح را مهم ارزیابی کرد و افزود: همکاری و وحدت رویه تاکسیرانان به عنوان محورهای اصلی حمل و نقل عمومی در اجرای موفق این طرح نقش بسزایی ایفا کرد.
این مسئول، عملکرد موثر و مطلوب تاکسیرانان درمدت زمان اجرای طرح را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این مهم با اعتقاد به جلب حداکثری رضایتمندی شهروندان از خدمات دهی سازمان تاکسیرانی تحقق یافته است.
افشار با بیان اینکه تلاش و همت تاکسیرانان در اجرای طرح اقتصادی بسیار موثر بوده است، گفت: اجرای موثر طرح های پیش بینی شده از سوی دولت به طور قطع و یقین ضمن ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم و فراهم آورن زمینه های مساعد برای آسایش و آرامش موجب می شود آیندگان در شرایط آرامی زندگی کنند.
نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری با یادآوری عنوان سال جاری به نام همت مضاعف و کار مضاعف اظهارداشت: سازمان تاکسیرانی کرج با لحاظ کردن این شعار اقدام به فعالیت های تعریف شده سازمان کرده است.
افشار افزود: ایجاد روابط انسانی مطلوب و ایجاد روحیه در افراد سازمان ، وظیفه خطیری است که باید مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد ، بدلیل اینکه شناخت روابط انسانی سالم و ایجاد آن عامل موثری در رسیدن به اهداف و موفقیت هر سازمان محسوب می شود.
این مسئول، توجه به رفتار سازمانی در تمامی سازمانها را پایه و اساس پیشرفت سازمان عنوان کرد و اظهارداشت: حفظ و پرورش نیروی انسانی عامل بسیار موثری در کارایی سازمان بشمار می رود.
وی با تاکید بر آماده سازی روحیه کارمندان سازمان همچنین تاکسیران تحت پوشش سازمان عنوان کرد: تشویق افراد از راهکار های موثر برای بالا بردن روحیه کاری افراد می باشد.
افشار با مهم ارزیابی کردن روحیه شغلی، آمادگی و انگیزش برای کار مفید کارکنان بر توجه به بالا بردن سطح روحیه کارکنان تاکید کرد و گفت: بدون شک میتوان گفت که داشتن روحیه قوی در سازمانها منجر به افزایش سطح کارایی و بازدهی افراد میشود.
کرج - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری از اهدای 850 لوح تقدیر به تاکسیرانان کرجی در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کریم افشار اظهار داشت: در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مصادف به 22 بهمن، سازمان تاکسیرانی کرج اقدام به چاپ و تهیه بالغ بر 850 لوح تقدیر از همکاری و تعامل صمیمانه تاکسیران کرد.
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