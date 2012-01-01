850 لوح تقدیر به تاکسیرانان کرجی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم افشار اظهار داشت: در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مصادف به 22 بهمن، سازمان تاکسیرانی کرج اقدام به چاپ و تهیه بالغ بر 850 لوح تقدیر از همکاری و تعامل صمیمانه تاکسیران کرد.



وی با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها انسجام و وحدت رویه در اجرای این طرح را مهم ارزیابی کرد و افزود: همکاری و وحدت رویه تاکسیرانان به عنوان محورهای اصلی حمل و نقل عمومی در اجرای موفق این طرح نقش بسزایی ایفا کرد.



این مسئول، عملکرد موثر و مطلوب تاکسیرانان درمدت زمان اجرای طرح را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این مهم با اعتقاد به جلب حداکثری رضایتمندی شهروندان از خدمات دهی سازمان تاکسیرانی تحقق یافته است.



افشار با بیان اینکه تلاش و همت تاکسیرانان در اجرای طرح اقتصادی بسیار موثر بوده است، گفت: اجرای موثر طرح های پیش بینی شده از سوی دولت به طور قطع و یقین ضمن ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم و فراهم آورن زمینه های مساعد برای آسایش و آرامش موجب می شود آیندگان در شرایط آرامی زندگی کنند.



نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری با یادآوری عنوان سال جاری به نام همت مضاعف و کار مضاعف اظهارداشت: سازمان تاکسیرانی کرج با لحاظ کردن این شعار اقدام به فعالیت های تعریف شده سازمان کرده است.



افشار افزود: ایجاد روابط انسانی مطلوب و ایجاد روحیه در افراد سازمان ، وظیفه خطیری است که باید مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد ، بدلیل اینکه شناخت روابط انسانی سالم و ایجاد آن عامل موثری در رسیدن به اهداف و موفقیت هر سازمان محسوب می شود.



این مسئول، توجه به رفتار سازمانی در تمامی سازمانها را پایه و اساس پیشرفت سازمان عنوان کرد و اظهارداشت: حفظ و پرورش نیروی انسانی عامل بسیار موثری در کارایی سازمان بشمار می رود.



وی با تاکید بر آماده سازی روحیه کارمندان سازمان همچنین تاکسیران تحت پوشش سازمان عنوان کرد: تشویق افراد از راهکار های موثر برای بالا بردن روحیه کاری افراد می باشد.



افشار با مهم ارزیابی کردن روحیه شغلی، آمادگی و انگیزش برای کار مفید کارکنان بر توجه به بالا بردن سطح روحیه کارکنان تاکید کرد و گفت: بدون شک می‌توان گفت که داشتن روحیه قوی در سازمان‌ها منجر به افزایش سطح کارایی و بازدهی افراد می‌شود.

