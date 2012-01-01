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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

مسابقه ادبی آفرینش کانون پرورش فکری البرز برگزیدگان خود را شناخت

مسابقه ادبی آفرینش کانون پرورش فکری البرز برگزیدگان خود را شناخت

کرج - خبرگزاری مهر: برگزیدگان مسابقه ادبی آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه  به شکل سراسری برای اعضا با هدف ایجاد رقابتی سالم و پویایی در عرصه تولید آثار ادبی برگزار شد.

تعداد آثار رسیده به این مسابقه 243 اثر در بخش های قطعه ادبی، شعر و داستان بود.

در بخش شعر این مسابقه ریحانه خاکی نژاد از مرکز شماره 3 کرج مقام سوم را کسب کرد و پریسا حیدری از مرکز شماره 1 کرج شایسته تقدیر شد.

داوران این مسابقه در بخش شعر، بابک نیک طلب، اسدالله شعبانی و مریم اسلامی بودند.

کد مطلب 1498661

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