مسابقه ادبی آفرینش کانون پرورش فکری البرز برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه به شکل سراسری برای اعضا با هدف ایجاد رقابتی سالم و پویایی در عرصه تولید آثار ادبی برگزار شد.



تعداد آثار رسیده به این مسابقه 243 اثر در بخش های قطعه ادبی، شعر و داستان بود.



در بخش شعر این مسابقه ریحانه خاکی نژاد از مرکز شماره 3 کرج مقام سوم را کسب کرد و پریسا حیدری از مرکز شماره 1 کرج شایسته تقدیر شد.



داوران این مسابقه در بخش شعر، بابک نیک طلب، اسدالله شعبانی و مریم اسلامی بودند.