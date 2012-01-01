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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

اشتغالزایی برای 287 نفر طی 9 ماهه سالجاری در تبریز

اشتغالزایی برای 287 نفر طی 9 ماهه سالجاری در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز از اجرای 22 طرحی که باعث اشتغالزایی برای 287 نفر در 9 ماهه امسال شده، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری از محل منافع کمک های فنی و اعتباری به عاملیت بانک توسعه تعاون تا کنون هشت طرح با اشتغالزایی 155 نفر به مبلغ 191 هزار و 402 میلیون ریال و از محل تفاهم نامه ی فی ما بین صندوق مهر امام رضا (ع) با بانک توسعه تعاون 14 طرح با اشتغالزایی 132 نفر به مبلغ شش میلیون و 740 هزار میلیون ریال معرفی شده است.

غریوی افزود: از سویی حمایت های فنی - اعتباری از شرکت های تعاونی مورد تأکید ما قرار دارد و از سوی دیگر، با حمایت های یاد شده می توان از ظرفیت فرصت های اشتغال و رفع معضل بیکاری و رشد پویایی اقتصاد بهره مند شد.

کد مطلب 1498664

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