اشتغالزایی برای 287 نفر طی 9 ماهه سالجاری در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری از محل منافع کمک های فنی و اعتباری به عاملیت بانک توسعه تعاون تا کنون هشت طرح با اشتغالزایی 155 نفر به مبلغ 191 هزار و 402 میلیون ریال و از محل تفاهم نامه ی فی ما بین صندوق مهر امام رضا (ع) با بانک توسعه تعاون 14 طرح با اشتغالزایی 132 نفر به مبلغ شش میلیون و 740 هزار میلیون ریال معرفی شده است.

غریوی افزود: از سویی حمایت های فنی - اعتباری از شرکت های تعاونی مورد تأکید ما قرار دارد و از سوی دیگر، با حمایت های یاد شده می توان از ظرفیت فرصت های اشتغال و رفع معضل بیکاری و رشد پویایی اقتصاد بهره مند شد.