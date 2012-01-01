ساماندهی تپه مرادآب به طور جدی پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی با اشاره به محدوده طرح ساماندهی تپه مرادآب گفت: محدوده اجرای این طرح در ضلع شمال شرقی کرج واقع شده است.



وی با بیان اینکه مالکیت طرح از آن شهرداری است، عنوان کرد: مساحت اجرای طرح 164 هکتار است.



این مسئول از موجود بودن نقشه های هوایی تپه مرادآب خبرداد و افزود: ساختار اصلی مجموعه چند کارکردی است که این مهم از قابلیت های اصلی اجرای طرح می باشد که در قالب آن طرح ها و پروژه های مختلفی نیز قابلیت اجرا پیدا می کنند.



حسینی در خصوص پروژه های قابل اجرا در طرح ساماندهی تپه مرادآب عنوان کرد: پیست کارتینگ در لبه جنوبی با کاربری فرهنگی از جمله بخش هایی است که می توان برای این طرح به مرحله اجرا درآورد.



وی اجرای طرح پیست دوچرخه سواری و اسکیت را از دیگر بخش های پیش بینی شده طرح ذکر و بیان کرد: سامانه های جا به جایی ویژه ای نیز در این طرح دیده شده است.



حسینی از ایجاد و راه اندازی برج یادمان و رستوران گردان در محدوده طرح ساماندهی تپه مرادآب خبرداد و گفت: از دیگر قسمت هایی که برای این طرح می توان لحاظ کرد، احداث مجموعه ورزشی و نمایشی رو باز است.



مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج با اشاره به مهیا بودن زمینه های راه اندازی تله کابین در طرح ساماندهی تپه مرادآب افزود:برای طرح تله کابین پیوند دهنده مجموعه به ایستگاه نیز پیش بینی شده است که بلندی های شرق کمربندی چالوس را در برمی گیرد.



جذب سرمایه ‌گذاران خارجی اهرم پیشبرد پروژه های عمرانی

حسینی با تاکید بر جذب سرمایه ‌گذاران خارجی به عنوان مهمترین اهرم تکمیل چرخه اقتصاد شهری و پیشبرد پروژه های عمرانی تعریف شده، گفت: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی است که این مهم در مجموعه امور شهری منجر به تأمین نیازهای مالی پروژه‌های تعریف شده است.



وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌های خارجی از جمله روش‌های مهم تأمین منابع مالی است، اظهار داشت: در سرمایه‌گذاری خارجی عواملی چون سرمایه، تکنولوژی و سیستم‌های مدیریت مورد تأکید است.



این مسئول اظهارداشت: کرج در چشم انداز سیاست‌های اجرایی تدوین شده و مأموریت‌های راهبردی، مشروط بر برنامه‌ریزی صحیح و کاربردی این کلانشهر را به سوی عمران و آبادانی هر چه بیشتر سوق می‌دهد.



این مسئول بیان کرد: پروژه‌هایی چون ساماندهی محدوده تپه مرادآب و دنباله رودخانه کرج، احداث مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی میدان شهدا، احداث مرکز جامع پزشکی و خدماتی نیایش کرج، احداث مجموعه فرهنگی، تفریحی و تجاری عظیمیه، پارکینگ طبقاتی باغ خانواده و مطهری از جمله پروژه‌های در دست اقدام شهرداری برای جلب مشارکت است.



حسینی از سایت گردشگری بیجی، مجتمع تجاری خدماتی خیابان برزنت و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک از پروژه‌های در دست بررسی برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یاد کرد.