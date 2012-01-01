قضاوت درباره عملکرد ناظران عرب زود است/با دخالت خارجی در منطقه مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "اکمل الدین احسان اوغلو" گفت : سازمان همکاری اسلامی عملکرد تیم ناظران اتحادیه عرب در سوریه را به دقت دنبال می کند و ما منتظر نتایج گزارش این ناظران هستیم، اما هنوز زود است که درباره ماموریت آنها نتیجه گیری شود.

وی با اشاره به وضعیت تنگه هرمز افزود: سازمان همکاری اسلامی با دخالت خارجی مخالف است، زیرا دخالتهای خارجی منطقه را به ویرانی می کشاند.

اوغلو ضمن درخواست خویشتنداری از کشورهای منطقه و روی آوردن به گفتگوهای مستقیم اظهار داشت : اوضاع عراق، افغانستان و سومالی نمونه ای از اثرات ویرانگر دخالت خارجی است.