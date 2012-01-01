  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

احسان اوغلو:

قضاوت درباره عملکرد ناظران عرب زود است/با دخالت خارجی در منطقه مخالفیم

قضاوت درباره عملکرد ناظران عرب زود است/با دخالت خارجی در منطقه مخالفیم

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی ضمن مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در منطقه از پیگیری عملکرد تیم ناظران اتحادیه عرب در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "اکمل الدین احسان اوغلو" گفت : سازمان همکاری اسلامی عملکرد تیم ناظران اتحادیه عرب در سوریه را به دقت دنبال می کند و ما منتظر نتایج گزارش این ناظران هستیم، اما هنوز زود است که درباره ماموریت آنها نتیجه گیری شود.

وی با اشاره به وضعیت تنگه هرمز افزود: سازمان همکاری اسلامی با دخالت خارجی مخالف است، زیرا دخالتهای خارجی منطقه را به  ویرانی می کشاند.

اوغلو ضمن درخواست خویشتنداری از کشورهای منطقه و روی  آوردن به گفتگوهای مستقیم اظهار داشت : اوضاع عراق، افغانستان و سومالی نمونه ای از اثرات ویرانگر دخالت خارجی است.

کد مطلب 1498667

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها