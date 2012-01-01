ایران هجدهمین قدرت اقتصادی دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، علی لاریجانی صبح امروز یکشنبه در همایش سراسری روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اظهار داشت: آنچه در حوزه سیاست خارجی حائز اهمیت است اینست که ما بتوانیم اهداف و منافع ملی کشور را به خوبی تشخیص دهیم و ابزارهای لازم برای نیل به آن را تدارک ببینیم و این وظیفه‌ای است که دیپلماسی بر عهده دارد.

وی با تاکید بر اینکه دیپلماسی با حیات همیشگی خود باید بتواند متناسب با شرایط زمانی و مکانی عملکرد سازنده‌ای برای رسیدن به هدف داشته باشد افزود: آنچه اکنون در صحنه سیاست خارجی مهم است اینست که پیچیدگی‌هایی به وجود آمده است که از عوامل مختلفی از جمله قدرت نرم، رسانه های گروهی، NGOها و حتی برخی بازیگرانی که شاید خیلی به حساب‌شان نیاوریم مثل شرکت‌های چند ملیتی ناشی می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت‌ها نمی‌توانند به شیوه سنتی تحولات را پیگیری کنند تصریح کرد: در این رابطه احتیاج به پروسه تصمیم‌گیری با مشارکت مراکز مطالعاتی و پژوهشی است، ممکن است افرادی فکر کنند دیپلماسی کار ساده‌ای است و می‌توان این طور فرض کرد اما در این صورت است که هزینه برای رسیدن به هدف ممکن است بیش از حد متعارف باشد.

وی در ادامه، چهار رکن مهم در حوزه سیاست خارجی را یادآور شد و افزود: رکن اول مرکزیت تصمیم‌گیری است، به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی‌های دیپلماسی ، فرزانگی یک کشور در این است که ظرفیت‌هایش را به درستی بشناسد و از آن استفاده کند بنابراین ما نیازمند افراد حرفه‌ای در وزارت خارجه هستیم که وظیفه اصلی آنها انجام مطالعات لازم و مشارکت در امور تحقیقاتی است.

لاریجانی ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی را رکن مهم دیگر در حوزه سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: دیپلماسی ما باید از مراکز پژوهشی و مطالعاتی برای بالا بردن رشد بلوغ فکری استفاده کند، این کاری است که در کشور ما کمتر انجام شده در حالی که کشورهای توسعه یافته مراکز مطالعاتی فعالی دارند.

وی ادامه داد: ارائه روندها رکن مهم دیگری در تصمیم‌گیری‌های حوزه دیپلماسی است، بدین معنا که ما نمی‌توانیم در مسائل مهم ملی کشور لحظه‌ای و نقطه‌ای تصمیم بگیریم بلکه باید روند را بررسی کنیم و اینکه وضع ما در حوزه های مختلف چگونه است باید مورد توجه باشد، این اتفاق در برخی از کشورها می‌افتد و مسوولان این کشورها با توجه به روندها تصمیمات خود را اتخاذ می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ارائه سند پیش‌بینی‌ها را چهارمین رکن مهم و موثر در تصمیم‌گیری‌های حوزه دیپلماسی خواند و افزود: داشتن سند پیش‌بینی بدین معنی است که بدانیم چگونه باید برخی امور را اصلاح یا تقویت کنیم، اینها ارکانی است که مکانیزم عاقلانه برای تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی را تشکیل می‌دهد و در غیر این صورت این تصمیمات ممکن است همه جانبه نباشد.

وی همچنین تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌های حوزه دیپلماسی احتیاج به کلیات نداریم، بلکه نیازمند مطالعات ریز علمی هستیم.

لاریجانی ضمن اشاره به اینکه امنیت ملی را می توان در سه بخش بررسی کرد، افزود: یک بخش وضعیت داخلی ماست که شامل اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، دوم وضعیت ما با آمریکا و غرب و سوم مسائل منطقه ای است.

وی گفت: در مسائل داخلی کشور هر چقدر از نظر سیاسی،اقتصادی و اجتماعی وضعیت پایدارتری داشته باشیم، شما ظرفیت کار بیشتری در خارج از کشور پیدا خواهید کرد. در این حوزه چند بخش است که یکی مربوط به شاخص های اقتصادی است که شامل نقاط مثبت و منفی است.

رئیس قوه مقننه افزود: نقاط مثبت ما یکی میزان تولید ناخالص داخلی است که براساس قدرت خرید است و براساس آمار موجود ۵/۸۶۳ میلیارد دلار میزان تولید ناخالص ماست که براین اساس ایران هجدهمین قدرت اقتصادی دنیاست.

وی در ادامه اظهار داشت: نقطه مثبت دوم شاخص رقابت پذیری است. وضعیت ما قبل از انقلاب از نظر شاخص رقابت پذیری بد بود اما پس از انقلاب با تصویب و اجرای سیاست های اصل ۴۴ و همچنین تصویب قوانینی مانند برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون تسهیل فضای کسب و کار کمک کرد تا کشور جایگاه ۶۹ را در این عرصه به دست آورد.البته ما کمیسیونی در مجلس به منظور بررسی نحوه اجرای این اصل داریم که نتایج نشان می دهد که در برخی جهات موفق بوده و در برخی نقاط ضعف دیده شده که اگر آن نقاط ضعف نبود ما رتبه بالاتری به دست می آوردیم.

لاریجانی افزود: وضعیت مطلوب نسبی دیگر، کاهش ضریب جینی و کاهش نسبی شکاف طبقاتی است که ما در حدود ۲/۴ بودیم و اکنون به ۳۸/۳ رسیدیم .و در بین ۱۴۶ کشور از نظر ضریب جینی، رتبه ۶۳ راکسب کردیم.

وی با اشاره به اجرای هدفمند کردن یارانه ها،گفت: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موفقیت نسبی داشتیم و قبل از تصویب و اجرای این قانون، منابعمان درست مصرف نمی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسکن مورد دیگری است که در کشور ما وضعیت نسبتا مناسبی دارد. قبلا مسکن برای قشر زیادی از جامعه قابل دسترس نبود اما این سیاست که زمین را از بورس خارج کردیم و شرایط دسترسی به زمین را تسهیل کردیم ، این سیاست درستی بود.

وی خودکفایی در بنزین را گام مثبت دیگری در کشور برشمردو افزود: در حال حاضر وضعیت نفت سفید ما به اندازه ای است که باید آن را صادر کنیم.

لاریجانی خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی را گام بعدی برشمرد و تاکیدکرد: خودکفایی در تولید گندم، برنج و جو نقطه قوت دیگری است که بدان دست یافته ایم. قانون نظام بهروری کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی این امکان رادادکه نظارت درستی بر واردات محصولات داشته باشند و همینطور بودجه نسبتا خوبی درمجلس به بخش کشاورزی اختصاص داداه شد.

وی افزود: بیمه درمان، بیمه بیکاری و حمل و نقل عمومی موارد دیگری است که مجلس بدان توجه خاصی داشته است ودر قانون بودجه و قانون هدفمندی یارانه ها به این موارد توجه خوبی شده است که به عنوان مثال کارگرانی که کارشان را از دست می دهمد از این بیمه استفاده کنند و یا حتی کسانی که اصلاکار نمی کنند از یک حداقل بیمه ای بتوانند استفاده کنند تا کاری برای آنها پیدا شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب های حوزه اقتصادی، افزود: در مواردی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم ،نرخ بیکاری و میزان سرمایه گذاری خارجی رکود داشته ایم که لازم است فضای کسب و کار تسهیل شود و بروکراسی را کاهش دهیم.

وی گفت: در قانون برنامه پنجم یک سیستم پنجره باز را تعریف کردیم که هرکسی می خواهد صنعتی راه بیاندازد مستقیم به وزارت صنایع مراجعه کرده و دیگر نیازی نیست خود فرد به ارگان های مختلف مراجعه کند، خود وزارتخانه ظرف مدت ۳ ماه این مجوزها را می گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس اظهار داشت: از نظر وضعیت داخلی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موفقیت هایی داریم و مشکلاتی نیز هست و دلیل موفقیت ما در این حوزه ها حضور رهبری فرزانه در کشوراست که باعث همگرایی در میان اقشار مختلف شده است و رهنمودهایشان درمسایل فرهنگی و اجتماعی هم همیشه چاره ساز بوده است.

وی تاکید کرد: داشتنن نظام مردم سالار، نقطه قوت دیگر ما در عرصه سیاست های داخلی است که توان ملی را بالا می برد. ارتباط با مراکز دینی و حوزه های علمیه و همگرایی آنها در مسایل مختلف نیز یک رکن اساسی است.

لاریجانی تاکید کرد: در مناسبات قوا باید کم تنش تر عمل کرده و هم گراتر باشیم؛ البته برخی از تنش ها ذات استقلال قواست، اما باید از یک اندازه ای فراتر نرود و نگذاریم حاشیه ها بر متن غلبه کند و حواشی را از مسایل سیاسی دور کرده و به فکر مشارکت حداکثری مردم باشیم.

وی افزود: در مسایل فرهنگی هم رسانه های خارجی تلاش می کنند تا بنیان های دینی را مخدوش کنند که برای آن تصمیماتی هم اتخاذ شده است و مورد دیگر گسترش عرفان های کاذب و نوظهور و شیطان پرستی است که جلوی آن باید گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مناسبات ایران و آمریکا، گفت: آنچه مشخص است این که بحث هسته ای، تحریم ها، فشار بر کشورها برای اجرای تحریم ها، مسئله حقوق بشر و تروریسم نشان می دهد که آمریکا به دلیل از دست دادن دیکتاتورهای وابسته درمنطقه، مسئله فلسطین و انزوای اسراییل، سرشکستگی در عراق و افغانستان وبحران های داخلی و ... می خواهد هرچه بیشتر ایران را از نظر خودشان تحت فشار قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه احتمال می رود که آمریکا از روش هایی برای کسب مجدد قدرت استفاده کند، خاطرنشان کرد: تلاش برای ایجادجنگ طایفه ای در کشورهایی که بیداری اسلامی را تجربه کرده اند، مثل مصر، تونس و لیبی،ادامه رفتار ماجراجویانه در مسئله هسته ای و حقوق بشر، بهم ریختگی در روابط ایران با همسایگان از جمله سیاستهای آمریکا است که سیاستمداران ما با دانایی باید دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناامید کنند و به غرب و آمریکا اجازه ندهند که صحنه گردان این صحنه های سیاسی شوند .

لاریجانی در پایان خطاب به روسای نمایندگی های خارج از کشور تاکیدکرد: لازم است هرسال یک سند راهبردی امنیت ملی به منظور ایجاد هم گرائی و مدون شدن سیاستهای کلی نظام در عرصه سیاست خارجی توسط وزارت خارجه تهیه شده و پس از تصویب در سطوح عالی تر به مرحله اجرا درآید.