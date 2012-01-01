به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رئیسی عصر یکشنبه در نشست با محققان و پژوهشگران علوم دینی در استان بوشهر اظهار داشت: گسترش تعالیم اصیل اسلامی امری مهم و ارزشمند در جامعه امروز است و سازمان تبلیغات اسلامی در این راستا برنامههای ارزشمندی دارد.
وی افزود: کیفیتبخشی به فعالیتهای دینی و مذهبی یک امر مهم است و موجب تاثیرگذاری بیشتر در جامعه میشود و این امر با همکاری محققان علوم دینی امکانپذیر است.
مسئول پژوهش و آموزش تبلیغات اسلامی بوشهر بیان کرد: حمایت از پژوهشگران علوم دینی و پشتیبانی ازتحقیقات مذهبی و دینی از مهمترین اولویتهای این سازمان است و مدیرکل تبلیغات استان نیز همکاری خوبی در این راستا خواهد داشت.
رئیسی با اشاره به جنگ نرم دشمن و لزوم افزایش محتوایی برنامههای فرهنگی گفت: امروز دشمنان از تمام توان خود برای زیر سئوال بردن ارزشها و معنویات بهره گرفتهاند و بدون تردید برای مقابله با این ترفند باید نسبت به محتوابخشی به برنامههای فرهنگی و تبلیغی بهره ببریم.
وی تصریح کرد: راهاندازی گفتمانهای دینی در شهرستانها و استفاده از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در این راستا در دستور کار اداره تبلیغات اسلامی در استان قرار دارد و امیدوار هستیم به اهداف مورد نظر برسیم.
در این نشست تعدادی از پژوهشگران علوم دینی خواستار تداوم جلسات و حمایت مسئولان از برنامههای فرهنگی و دینی شدند.
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