سفير عراق در تهران :مرجعيت نقش مهمي در هدايت مردم دارد/ ملت عراق درمورد حضور نيروهاي ائتلاف دراين كشورتصميم مي گيرد /به گروهك منافقين اجازه اقدام عليه جمهوري اسلامي را نمي دهيم

س /نقش علما ومراجع ديني را درهدايت افراد وافكار عمومي و تثبيت اوضاع چگونه ارزيابي مي كنيد؟



ج/ فكر مي كنم مرجعيت نقش بسيار مهمي درهدايت مردم عراق دارد همانطوري كه مي دانيد درگيري كه درنجف روي داد و اوضاع خيلي غيرطبيعي بود دخالت مرجعيت بسيارموثربود كه توانست اوضاع را آرام كند.مرجعيت نقش بسيارمهمي دربرقراري امنيت وآرام كردن اوضاع وحمايت ازملت عراق وحتي حمايت ازانتخابات ايفا مي كند بنابراين مرجعيت نقش بسيارمهمي دراين مسلئل عراق دارد و ملت عراق به مرجعيت اعتقاد وايمان كامل دارد همچنانكه مرجعيت يك نوع قداست درميان ملت عراق دارد بنابراين ملت عراق به مراجع خود اعتباري ويژه داده وحتما هرچه مرجعيت مي گويد مي شنود وبدان عمل مي كند وهنگامي كه مرجعيت گفتند مردم درانتخابات شركت كنيد حتما مردم شركت خواهند كرد و اين را واجب شرعي مي دانند.

س/ به نظر شما آيا پس از برگزاري انتخابات نيروهاي اشغالگر ائتلافي از عراق خارج مي شوند ؟

ج/ فكرمي كنم زماني كه تمام اقدامات انجام شود يعني ارتش عراق تشكيل شود و پليس عراق سازماندهي شود مرزداران براي حمايت از عراق اعلام آمادگي كنند ما از نيروهاي ائتلاف خواهيم خواست عراق را ترك كنند اما اكنون به حضورآنها نياز داريم اگر اين نيروها نباشند بعثيها رژيم صدام را دوباره به كرسي برمي گردانند ما مي دانيم كه تروريستها دوباره برمي گردندهمانطوري كه شما اين را مي بينيد.

س /شما درسخنانتان به يك نكته بسيارمهمي اشاره كرديد مگر مي شود حكومت صدام برگردد شايد اين يك ابزاري است براي ترساندن عراقيها كه حالا اگر نيروهاي ائتلاف را نپذيرد و تحمل نكنند دوباره حكومت صدام برمي گردد چطور مي شود حكومتي كه شالوده وبنيانش ازهم فرو پاشيده است مجددا به صحنه برمي گردد ؟

ج/ همانطوركه به شما گفتم ارتش عراق منحل شد ومرزداران و نيروهاي مرزي منحل شدند و اگر آنها دوباره سازماندهي نشوند بدون شك بازماندگان صدام دوباره برمي گردند آنها اسلحه عراق واموال مردم را سرقت كردند دولت موقت عراق تنها درشهرفلوجه 562 انبارمهمات را پيدا كرد اين مهمات دست چه كساني بود پس ارتش سابق عراق ازكجا سلاح آورده است اين همه تجهيزات صدام كجا رفته است اين سلاحها بدست همين تروريستهاست و اين سلاح دردست عوامل حزب سابق عراق بود.

س/ تروريستها را مي توان به چند گروه تقسيم كرد سلفيها و القاعده و جيش اسلامي و صداميها و بعثيها اما تا اين لحظه دراينكه آنها بتوانند يك عمليات سازماندهي شده درحد بدست گرفتن حكومت عراق انجام دهند خيلي جاي شك و ترديد است آيا واقعا بعثيها مي توانند اين كارانجام دهند ؟

ج / بله بعثيها مي توانند پس نيروهاي گارد ويژه و فداييان صدام كجا هستند بسياري ازتروريستها كه دولت آنها را دستگير كرده است ازهمين طرفداران صدام بودند بسياري ازآنها ازگارد رياست جمهوري ويژه صدام بودند كساني كه دست به عمليات مي زنند دولت آنها را دستگير كرده است دولت حدود يك ميليارد دلارهزينه كرده تا بتواند جاي آنها را شناسايي كند دولت توانسته 500 نفر ازعوامل صدام را دستگير كند اينها شخصيتهاي خطرناك رژيم صدام بودند.

س/ بعثيهاي صدام درپليس عراق و وزارتخانه ها فعاليت مي كنند و دولت را درامور خود بكار گرفته است چرا؟

ج /هركسي كه عضو حزب بعث شده خيلي خطرناك نمي شود وهمه آنها امكان ندارد ازرژيم سابق ومجرم و جنايت كارباشند برخي ازبعثيها با زورو فشاربعثي شدند همچنان آنان دردولت و ادارات هستند چون رژيم صدام به هيچ كس اجازه ورود به دولت را نمي داد مگراينكه بعثي شود بسياري ازمردم مجبوربودند بعثي شوند اينها اكنون دردولت و ادارات دولتي عراق سرگرم فعاليت هستند اما اينها جنايتكار نيستند و دولت هيچ وقت قبول نمي كند كه يك جنايتكاربه دولت واداره وارتش و گارد ملي عراق برگردد

س/ يكي از مقامات دولت عراق اعلام كرده كه سران حزب بعث و يا حداقل برخي ازتصميم گيرندگانشان دربرخي ازكشورهاي همسايه درحال بازيافتن خود ودرحال بازسازي قواي سياسي ونظامي هستند اين صحيح است ؟

بله به شما گفتم برخي ازجنايت كاران به خارج ازعراق رفته اند اينها عمليات را خارج ازكشور اداره مي كنند اينها اموال مردم را سرقت كرده اند و اكنون اين اموال را درراه عمليات جنايتكارانه خرج مي كنند.عوامل صدام اينجاو آنجا هستند و دركشورها مختلف پخش شده اند اينها ازاين عمليات خرابكارانه و جنايتكاران درعراق حمايت مي كنند اما دولت فعلي عراق انشا الله خود را بازسازي خواهد كرد و ارتش و پليس را بازسازي مي كند و روز به روزامنيت ما و تعداد نيروهاي پليس ما افزايش خواهد يافت وانشاالله مي توانيم شمار بيشتري از سران حزب بعث را دستگير كنيم .

س/ اكنون طارق عزيزمعاون نخست وزير سابق عراق كجاست ؟



ج/ طارق عزيز به عنوان يك جنايكارجنگي بايد محاكمه شود ما دردولت عراق همانند نظام سابق عمل نمي كنيم كه شخص وقتي به دادگاه مي آيد بداند حكمش چيست وچگونه عليه وي حكم صادرمي شود بايد وكيل داشته باشد درحالي كه درسابق اينگونه نبود افراد حق اظهارنظرنداشتند اما اكنون به مجرمان حق گرفتن وكيل راهم مي دهيم تا ازوي دفاع كند . بعثيها در يك دادگاه عادلانه محاكمه خواهند شد.

س / شهيد آيت الله سيد محمد باقرحكيم رئيس سابق مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق سال گذشته قبل از شهادت گفتند كه نيروهاي اشغالگراگر كه بخواهند با تانك وارد خيابانهاي عراق شوند با وضعيت بدي ازاين كشوربيرون خواهند رفت مگر اينكه به مردم عراق احترام بگذارند مگر اينكه بپذيرند كه درفضاي داخلي عراق متناسب با شرايط و سنن و آداب مردم عراق رفتار كنند ودست به عمليات نظامي پس از اشغال نزنند هم اكنون ما مي بينيم اينگونه نيست چرا ؟

ج/ ما گفتيم اقدامي كه ملت عراق خواهد كرد يعني همان شركت درانتخابات سراسري عراق خودش تعيين خواهد كرد وبراي تشكيل يك مجمع ملي كه ازطرف ملت انتخاب شده است تصميم مي گيرد مجمع قانون اساسي عراق را خواهد نوشت و قانون اساسي براي همه پرسي به ملت عراق عرضه خواهد شد و اين روند ادامه حضور نيروهاي ائتلافي درعراق را مشخص خواهد كرد .

س/ نقش همسايگان را در عراق چگونه ارزيابي مي كنيد با توجه به اينكه چندين نشست دركشورهاي مختلف برگزارشده بخصوص كه چندين نشست درامان ، تهران و شرم الشيخ مصر برگزارشد و وزيران كشورهمسايه عراق هم يكي دو ماه پيش در تهران نشست داشتند ما چه كمكي مي توانيم به شما بكنيم تا وضعيت عراق تثبيت شود ؟

ج / تصور مي كنم كشورهاي همسايه نقش بسيار بزرگي درمسئله عراق براي جلوگيري از افراد نفوذي كه به عراق وارد مي شوند دارند اين افراد ازكجا مي آيند اينها ازكشورهاي همسايه عراق مي آيند نكته دوم اين است اين كشورها مي توانند از لحاظ امنيتي به ما كمك كنند دركنار مردم باشند اينها مي توانند نقش مهمي را در عراق ايفا كنند ما مرزداران آنچناني نداريم اكنون ما مرزبانان قوي نداريم درحال تشكيل مرزبانان هستيم بنابراين كشورهاي همسايه نقش مهمي را مي توانند در جلوگيري ازافراد نفوذي ايفا كنند اين كشورها به ما قول همكاري را دادند اگرچه كه كنترل مرزها بهترازسابق شده است بنابراين همسايگان نقش خوب ومثبتي دارند.

س / سرنوشت گروهك ترويستي منافقين (مجاهدين خلق) وسرنوشت صدام چه خواهد شد ودولت جديد عراق چه برنامه هايي براي آنها دارد و سياستش راجع به منافقين چيست و با وجود اينكه صدام دردست نيروهاي آمريكايي است دولتمردان عراق مي خواهند چكاربكنند و چه برنامه هاي براي آنها دارند؟.

ج /نسبت به گروهك منافقين كه خود را مجاهدين خلق مي نامند آنان اكنون درست است درداخل عراق هستند اما اينها اززمان حكومت صدام درعراق بودند و تازه به عراق نيامده اند وهركس كه بخواهد ازآنها به وطنش بگردد جلوي آنها را نمي گيريم ما به آنها گفته ايم كه مي توانند با صليب سرخ همكاري كنند و به ايران بيايند و برخي از آنها به ايران برگشتند .مذاكراتي دراين زمينه صورت گرفته آنها مي توانند به هركشوري كه مي خواهند بروند اما ما به آنها اجازه نمي دهيم به هرگونه اقدامي عليه جمهوري اسلامي ايران دست بزنند وبه هيچ جنبش تروريستي اجازه نمي دهيم كه عليه همسايگان ما اقداماتي انجام دهد حتي برضد كشورهاي جهان .اما مساله صدام؛ وي اكنون درزندان عراق است و انشاء الله محاكمه عادلانه اي درانتظاروي خواهد بود وما پس ازانتخابات وي را به همراه افراد نزديكش محاكمه مي كنيم و ابتدا نزديكان صدام و سپس خودش نيزمحاكمه خواهد شد و شما محاكمه آنها را خواهيد ديد.

س / مااخباري مبني برانتقال صدام به قطر شنيده ايم و گفته شده وي پس ازانتخابات عرق به اين كشوربازگردانده مي شود آيا اين درست است؟



ج / خيراكنون صدام درداخل عراق است.

س/ درچه زمينه هايي ايران و عراق با يكديگر همكاري دارند؟



ج / بسياري اززمينه هاي همكاري مشترك بين دو كشوروجود دارد ما با ايران روابط تاريخي ، سياسي، فرهنگي، سياحتي، ديني، زيارتي و تجاريي داريم ما ازامكانات جمهوري اسلامي استفاده مي كنيم جمهوري اسلامي امكانات بسيار فراواني دارد و مي تواند دربازسازي عراق شركت داشته باشد بنابراين ما روابط بسيارخوبي با ايران داريم كه حتي عشاير ايراني وعراق درمرزهم رابطه بسيار خوبي دارند.مرزمشترك ميان دو كشور ايران و عراق حدود 1300 كيلومتراست صدام جنگ عليه ايران را آزمايش كرد اما چه فايده اي داشت چه تجربه اي از آن گرفت اين كه اشتراكات بسيار زيادي براي ملت ايران وعراق بوجود آمد بنابراين ما راهي نداريم جز اينكه روابط خودمان را با ايران گسترش دهيم و اين نظردولت عراق است و هم اكنون هم اينكاررا انجام مي دهيم و انشاء الله در آينده روابط خود را گسترش مي دهيم.اميدواريم نمايشگاههاي خوبي داشته باشيم و بين ايران و عراق نشستهاي خوبي را شاهد باشيم .

س/ وقتي دو كشورتلاش مي كنند روابط خود را مستحكم سازند اين تصميم بايد در تمام اجزاي حكومتي و دولتي عملي شود و ما وقتي كه در ايران صحبت از گسترش مناسبات ايران و عراق مي كنيم رئيس جمهوري اگر تاييد نمايد واين تصميم را بگيرد وزيرخارجه اش چيز ديگري را نمي گويد حالا اينجا اين سوال مطرح است همه باهم يك جورحرف مي زنند و اين درتمام كشورهاي دنيا مرسوم است ولي ...

ج/ شما مي خواهيد بگوييد كه جمهوري اسلامي چند ساله كه دارد حكومت مي كند 25 سال است و بلكه بيشتر دولتي كه 6ماه است دارد كارمي كند مي خواهيد منسجم باشد مي خواهيد همكاري خوبي داشته باشد ؟من گفتم يك دولت ائتلافي روي كارآمده است ما در دولت موقت عراق اختلاف نظرداريم اما ساختارسياست اصلي ما سياست حسن همجوارهمسايگي و بهتركردن روابط ميان دو كشور است.

س / چطورممكن است رئيس جمهوري موقت عراق، نخست وزير، وزير كشوربه رفت و آمد با ايران بپردازند اما وزير دفاع عراق مرتبا ايران را متهم مي كند اما دوباره خود نخست وزيرمي گويد اين اظهارات شخصي وي است جناب سفير به طورصريح جواب دهيد؟.

ج /شما مي دانيد كه ما مشكلات زيادي درعراق داريم ما مي خواهيم يك دولت درعراق تشكيل دهيم و زماني كه مي خواهيم دولت را تشكيل دهيم بايد ازصفر شروع كنيم صدام همه چيزعراق را نابود كرد اكنون دولت سرگرم است تا اوضاع داخلي را سرو سامان دهد ومي خواهد روابط خود را با كشورهاي همسايه عراق بسازدوشما بايد صبر كنيد تا انتخابات برگزارشود مجمع ملي برگزارخواهد شد و اين مجمع دولت را به وجود خواهد آورد و روابط كم كم بهترخواهد شد و شما مي دانيد كه دولت سرگم چه كاري است .

س/ رفراندومي كه قراراست برگزار شود آيا مردم از آن راضي و خوشحال هستند و درحكومت آينده چه نوع دولتي روي كار خواهد آمد ؟.

ج / ملت عراق همانطوري كه اول سخنانم گفتم اميدواراست و مي خواهد انتخابات را برگزار كند و شما خواهيد ديد كه چند درصد ازملت عراق به پاي صندوق راي خواهند رفت ما مي دانيم وفكرمي كنيم بيش از 60 درصد به پاي صندوق راي بيايند.برخي ازناظران مي گويند كه حتما بالاي 70 درصد مردم به پاي صندوق راي خواهد رفت ملت عراق واقعا مي خواهد درانتخابات عراق شركت نمايند و درانتظار چنين روزي است.اما نوع حكومت عراق را ملت عراق خودشان يك دولتي كه مي خواهند بايد انتخاب كننداين انتخابات اعضاي مجمع ملي را انتخاب مي كند اين مجمع ملي قانون اساسي موقت را تدوين خواهد كرد تا به ملت عرضه شود و پس ازآن يك دولتي برخواسته ازمردم تشكيل مي شود و اين دولت حتما به مردم عراق آزادي خواهد داد.