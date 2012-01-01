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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

بنده خدا در گفتگو با مهر:

خطوط BRT ترافیک محدوده بلوار دانشگاه اصفهان تا زندان را کنترل کرد

خطوط BRT ترافیک محدوده بلوار دانشگاه اصفهان تا زندان را کنترل کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان گفت: با خطوط BRTترفیک محدوده بلوار کشاورز تا بلوار دانشگاه کنترل و جذب مسافران افزایش داشته است.

مسعود بنده‌خدا در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید به اینکه خطوط BRT در خیابان‌های شلوغ و پر تردد احداث می‌شود، اظهار داشت: بهترین روش سرویس دهی حمل و نقل ایزوله کردن حمل و نقل  شهروندان است.

وی با بیان اینکه استفاده از حمل و نقل عمومی به جای حمل و نقل فردی با این خطوط افزایش یافته، ادامه داد: ترافیک در محور پل زندان تا میدان آزادی تاکنون فرق چندانی نکرده و فقط سرعت تردد پایین آمده است.

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان افزود: هر چند بسیاری از شهروندان مسیر خود را در آن محل تغییر داده‌اند، اما آمار جذب مسافران در این مسیر 20درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: این درصد افزایش شامل کسانی است که از تاکسی یا وسیله نقلیه شخصی استفاده‌می کردند و اکنون با توجه به خطوط BRT از این وسیله استفاده‌می کنند.

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: اگر با همان ترتیب افراد می‌خواستند در محدوده بلوار کشاورز و دانشگاه اصفهان تردد کنند، ترافیک سنگینی داشتیم و این در حالی است که این اتفاق کنترل شد.

وی با بیان اینکه مدیریت ترافیک به سهم خود در صدد کاهش ترافیک و نیز آلودگی ناشی از آن است، بیان داشت: گسترش خطوط BRT از جمله گزینه‌هایی محسوب می‌شود که مدیریت ترافیک در صدد گسترش آن است.

بنده خدا با بیان اینکه خطوط BRT موجب ترافیک بیشتر نشده، افزود: خطوط  BRT نه تنها موجب ترافیک نشده بلکه شهروندانی که در گذشته مجبور بودند در محور شرقی و غربی از تاکسی استفاده کنند، اکنون از این خطوط استفاده‌و موجب شده اند که بر تعداد جذب مسافران کمک شود.

کد مطلب 1498670

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