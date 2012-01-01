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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

جمع آوری بیش از هزار دستفروش از مترو

جمع آوری بیش از هزار دستفروش از مترو

با همکاری پلیس انتظامی شرکت مترو و در مدت یک هفته، بیش از هزار نفر از متکدیان و دستفروشان از سطح مترو جمع‌آوری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مترو تهران اعلام کرد: با بررسی گزارشهای مردمی و به تبع آن نارضایتی از افزایش تعداد دستفروشان و متکدیان در برخی ایستگاها، با همکاری پلیس انتظامی مترو در مدت یک هفته بیش از یک هزار نفر از این متکدیان و دستفروشان جمع‌آوری شدند.

 بر پایه این گزارش، در راستای اجرای طرح ضربتی برخورد با مزاحمان در مترو (دستفروشان، متکدیان، کودکان کار و ...) طی مدت یک هفته از اجرای این طرح بیش از یک هزار نفر از این مزاحمان از ایستگاه‌های مختلف شناسایی و نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام شد.
 
همچنین طی مدت اجرای طرح، ایستگاه مولوی بیشترین آمار ورود دستفروشان و متکدیان را به خود اختصاص داده بود و در ایستگاه‌های علی‌آباد، باقرشهر، شاهد و کهریزک نیز موردی مشاهده نشد.
 
این گزارش می‌افزاید، همچنین از زمان اجرای این طرح میزان رویت دستفروشان و متکدیان کاهش یافته و بعد از اقدام مسوولان شرکت بهره‌برداری مترو تهران وحومه و پلیس انتظامی مترو آمار متکدیان به شدت کاهش پیدا کرده و بعد از اجرای این طرح شیوه دستفروشان نیز به فروش لوازم کوچک تغییر یافته، که با ورود یک کیف دستی به ایستگاه‌ها اقدام به خرده فروشی می‌کنند که در صورت مشاهده ماموران بلافاصله از این اقدام آنها نیز جلوگیری می شود.
کد مطلب 1498673

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