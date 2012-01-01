اصلاح فرهنگ عمومی محور همه کارهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی پیش از ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی دامغان افزود: فرهنگ عمومی دارای دو بخش مهم ظاهری مثل پوشش افراد و دیگری مربوط به امور نامحسوس مثل اخلاقیات فردی و اجتماعی مردم است.

وی تصریح کرد: فرهنگ عمومی حوزه ای از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوانه آن اجبار قانوی و رسمی نیست بلکه تداوم آن در گرو اجبار اجتماعی اعمال شده از سوی آحاد جامعه و تشکل ها و سازمان های غیر دولتی است .

تقوی اضافه کرد: لازم است کلیه متولیان فرهنگی با وحدت و انسجام، آسیب های فرهنگی را رصد کرده و با همدلی و مشارکت یکدیگر آن آسیب ها را ریشه کن کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان ماه محرم و صفر را بهترین فرصت برای انجام فعالیت های فرهنگی دانست و خاطر نشان کرد: باید از فضای تبلیغی و حضور مردم در مساجد، حسینه ها و هیات های مذهبی به ویژه جوانان، جهت ترویج فرهنگ اسلامی و اهداف قیام امام حسین(ع) بهره برد.

این هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی دامغان بود که در محل حوزه علمیه امام صادق(ع) این شهر برگزار شد.