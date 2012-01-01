مواد مخدر دسیسه دشمن برای انحراف جوانان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی عصر روز یکشنبه در جلسه کمیته مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر دامغان افزود: مواد مخدر ترفند همیشگی دشمن برای نابود کردن انقلاب اسلامی و از بین بردن جوانان کشورمان است.

وی ترویج مواد مخدر شیمیایی و صنعتی در شکل ها و اسامی مختلف و با قیمت ارزان را نمونه بارز این ترفند ذکر کرد.

تقوی اظهار داشت: متاسفانه برخی جوانان به خاطر نداشتن آگاهی درست نسبت به خطرات و عوارض این نوع از مواد، به سمت و سوی اعتیاد کشیده می شوند در حالی که تاثیرات مخرب آن دامن جامعه را می گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان برگزاری کارگاه های آموزشی برای جوانان و والدین و همایش مواد مخدر را در سطح شهرستان ضروی دانست و عنوان کرد: اداره تبلیغات اسلامی با مشارکت آموزش و پرورش توجه ویژه ای به برگزاری گفتمان های دینی با موضوع مواد مخدر دارد.