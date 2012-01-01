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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

حجت الاسلام تقوی:

مواد مخدر دسیسه دشمن برای انحراف جوانان کشور است

مواد مخدر دسیسه دشمن برای انحراف جوانان کشور است

دامغان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: مواد مخدر دسیسه دشمن برای انحراف و بی هویت کردن جوانان کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی عصر روز یکشنبه در جلسه کمیته مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر دامغان افزود: مواد مخدر ترفند همیشگی  دشمن برای نابود کردن انقلاب اسلامی و از بین بردن جوانان کشورمان است.

وی ترویج مواد مخدر شیمیایی و صنعتی در شکل ها و اسامی مختلف و با قیمت ارزان  را نمونه بارز این ترفند ذکر کرد.

تقوی اظهار داشت: متاسفانه برخی جوانان به خاطر نداشتن آگاهی درست نسبت به خطرات و عوارض این نوع از مواد، به سمت و سوی اعتیاد کشیده می شوند در حالی که تاثیرات مخرب آن دامن جامعه را می گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان برگزاری کارگاه های آموزشی برای جوانان و والدین و همایش مواد مخدر را در سطح شهرستان ضروی دانست و عنوان کرد: اداره تبلیغات اسلامی با مشارکت آموزش و پرورش توجه ویژه ای  به برگزاری گفتمان های دینی با موضوع مواد مخدر دارد.

کد مطلب 1498678

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