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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

حسینی خبر داد:

گازرسانی به چهار هزار خانوار روستایی در استان بوشهر

گازرسانی به چهار هزار خانوار روستایی در استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از گازرسانی به چهار هزار خانوار روستایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی عصر یکشنبه در بازدید از شبکه گازرسانی دشتستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه شبکه‌های گاز در شهرها و روستاهای مختلف در استان بوشهر در 24 ماه گذشته با شتاب و کیفیت مطلوبی انجام شده است.

وی افزود: در دشتستان و در شهرهای آبپخش و برازجان و سعدآباد و شبانکاره در نیمه نخست امسال شاهد اجرای شبکه گاز بودیم و تعداد زیادی از خانوارهای این شهرها از گاز شهری برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر یادآور شد: در آبپخش در شش ماه اخیر 45 کیلومتر شبکه گازرسانی صورت گرفته که تا انتهای امسال به بیش از 85 کیلومتر خواهد رسید.

حسینی اذعان داشت: گازرسانی به مناطق روستایی نیز با شتاب نسبتا خوبی در حال انجام است و در سه ماه سوم امسال تعداد 20 روستای جدید استان در شهرستان‌های دشتستان و بوشهر و دشتی نیز گازدار می‌شوند.

وی از اجرای 130 کیلومتر شبکه پلی‌اتیلن برای گازرسانی به این روستاها خبر داد و افزود: بیش از 20 کیلومتر نیز خط تغذیه برای این روستاها اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از گازرسانی به چهار هزار خانوار روستایی استان بوشهر خبر داد و گفت: بیش از سه هزار 960 خانوار روستایی در شهرستان دشتستان و دشتی تا انتهای امسال از نعمت گاز لوله‌کشی برخوردار خواهند شد.

حسینی از ساخت و نصب پنج ایستگاه کاهش فشار گاز در استان خبر داد و تصریح کرد: ساخت و نصب تعداد پنج ایستگاه کاهش فشار درون‌شهری برای اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای یاد شده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از همه امکانات و توان موجود برای بهبود وضعیت گازرسانی به مردم شهرها و روستاهای مختلف بهره می‌بریم.

کد مطلب 1498679

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