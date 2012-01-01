گازرسانی به چهار هزار خانوار روستایی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی عصر یکشنبه در بازدید از شبکه گازرسانی دشتستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه شبکه‌های گاز در شهرها و روستاهای مختلف در استان بوشهر در 24 ماه گذشته با شتاب و کیفیت مطلوبی انجام شده است.

وی افزود: در دشتستان و در شهرهای آبپخش و برازجان و سعدآباد و شبانکاره در نیمه نخست امسال شاهد اجرای شبکه گاز بودیم و تعداد زیادی از خانوارهای این شهرها از گاز شهری برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر یادآور شد: در آبپخش در شش ماه اخیر 45 کیلومتر شبکه گازرسانی صورت گرفته که تا انتهای امسال به بیش از 85 کیلومتر خواهد رسید.

حسینی اذعان داشت: گازرسانی به مناطق روستایی نیز با شتاب نسبتا خوبی در حال انجام است و در سه ماه سوم امسال تعداد 20 روستای جدید استان در شهرستان‌های دشتستان و بوشهر و دشتی نیز گازدار می‌شوند.

وی از اجرای 130 کیلومتر شبکه پلی‌اتیلن برای گازرسانی به این روستاها خبر داد و افزود: بیش از 20 کیلومتر نیز خط تغذیه برای این روستاها اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از گازرسانی به چهار هزار خانوار روستایی استان بوشهر خبر داد و گفت: بیش از سه هزار 960 خانوار روستایی در شهرستان دشتستان و دشتی تا انتهای امسال از نعمت گاز لوله‌کشی برخوردار خواهند شد.

حسینی از ساخت و نصب پنج ایستگاه کاهش فشار گاز در استان خبر داد و تصریح کرد: ساخت و نصب تعداد پنج ایستگاه کاهش فشار درون‌شهری برای اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای یاد شده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از همه امکانات و توان موجود برای بهبود وضعیت گازرسانی به مردم شهرها و روستاهای مختلف بهره می‌بریم.