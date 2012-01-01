اعلام آمادگی ژاپن برای انتقال دانش فنی مهندسان آذربایجان شرقی به این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف زندی افزود: سفیر ژاپن در ایران پس از حضور دو روزه خود در تبریز و بازدید از دانشگاه این کلانشهر و پروژه های عمرانی تبریز و آشنایی با فعالیت ها و پژوهش های علمی دبیرخانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی ایران پس از عزیمت به تهران با ارسال نامه ای رسمی خواستار افزایش ارتباط فنی و مهندسی کارشناسان و مهندسان آذربایجان شرقی با ژاپن در عرصه مهندسی زلزله و مقاوم سازی شد.

وی تصریح کرد: بتن های زیرآبی، مصالح فوق سبک، انواع بتن های سبک، تکنولوژی های ویژه مقاوم سازی، مصالح ویژه مقاوم سازی و... جزو مواردی هستند که توسط پژوهشگران دبیرخانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی ایران اختراع شده و مورد توجه سفیر ژاپن در ایران قرار گرفته است.

زندی همچنین بیان کرد: موضوع انتقال دانشجو میان ایران و ژاپن و سرمایه گذاری برای احداث ساختمان با سیستم جداگر لرزه ای جزو مواردی دیگری بود که سفیر ژاپن در ایران بر آن تاکید کرده است.

رئیس دبیر خانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی ایران در ادامه گفت: ابراز علاقه سفیر ژاپن در ایران برای افزایش همکاری های علمی با ایران نشان دهنده نا کارآمد بودن تحریم های صورت گرفته علیه این کشور است.

وی تاکید کرد: ایران اسلامی به مدد دانشمندان برجسته خود همواره جزو قطب های غیرقابل انکار و برجسته در عرصه های مختلف علمی بوده است و این قدرت بلامنازع ایران باعث شده تا سایر کشورها در برابر داشمندان ایران اسلامی سر تعظیم فرود بیاورند.