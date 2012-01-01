گردهمایی روسا و معاونان پژوهشی دانشگاههای غرب کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان با اشاره به برگزاری این گردهمایی اظهار داشت: این گردهمایی که با حضور رؤسای دانشگاهها و معاونان پژوهشی 13 دانشگاه غرب کشور به همراه مدیران سازمانهای صنایع دفاعی در دانشگاه لرستان برگزار شد.

حسن نایب زاده ادامه داد: در این گردهمایی در خصوص نحوه توسعه تعامل بین سازمان های صنایع دفاعی و دانشگاههای غرب کشور به منظور انجام طرحها و پروژه های تحقیقاتی صنایع دفاعی بحث و تبادل نظر شد.

وی با تاکید بر اینکه این همکاریها دو طرفه خواهد بود، یادآور شد: این گونه ارتباطات و همکاریها بین صنایع دفاعی و دانشگاهها زمینه رفع برخی نیازمندیهای سازمانهای صنایع دفاعی و انجام پروژه های آنها را فراهم خواهد کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در آیین نامه ارتقای جدید اعضای هیئت علمی، امتیازات ویژه ای برای طرح های مرتبط با صنعت از جمله صنایع دفاعی منظور شده است این امر در ارتقای اعضای هیئت علمی نیز می تواند مفید باشد.

نایب زاده افزود: در این گردهمایی مقرر شد نمایندگانی از هر دانشگاه به سازمانهای صنایع دفاعی معرفی شوند.

در این جلسه هر یک از رؤسا و معاونان پژوهشی دانشگاههای غرب کشور پس از شنیدن سخنان مدیران پژوهشی صنایع دفاعی در خصوص نیازمندی های خود و همچنین ایجاد ارتباط نزدیکتر با دانشگاهها مطالبی را عنوان کردند.