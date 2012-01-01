برگزاری کارگاه پیمانهای دسته جمعی برای نهادهای کارگری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضایی اظهار داشت: کارگاه آموزشی پیمانهای دسته جمعی با حضور اعضای نهادهای مدنی صنفی اعم از شوراهای اسلامی کار، نماینده کارگران و اعضای انجمنهای صنفی کارگری در تبریز برگزار شد.



وی هدف از برگزاری این نوع کارگاه آموزشی را توان افزایی اعضای تشکل ها عنوان کرده و افزود: توان افزایی به معنی تغییرنگرش فردی به نگرش جمعی، تغییرمنافع فردی به منافع جمعی و احراز شایستگی های لازم برای رسیدن به هدف است.



رضایی اصلی ترین ماهیت وجودی تشکل های کارگری و کارفرمایی را در پیمانهای دسته جمعی عنوان کرده و افزود: با موجودیت یافتن پیمانهای دسته جمعی در کارگاهها یا در سطح صنف و یا حرف که با اهداف مندرج درماده 139 قانون کار فی مابین طرف های کار منعقد می شود غنای بیشتر فعالیت تشکل ها در محیط های تولیدی، صنعتی وخدماتی نمود پیدا می کند.



وی تصریح کرد: رویه ها و طرز فکرهای گذشته چاره ساز نیست باید با هم افزایی بیشتر با دیدگاهها، رفتارها، رویه ها،مناسبات، سازمانها و افراد و مدیران در حوزه های مختلف کاری نسبت به تشکل های کارگری و کارفرمایی دگرگون شود.



رئیس اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی مسیر دستیابی به اهداف معین در منشور کاری را در ایجاد جایگاه ارزشی برای تشکل ها عنوان کرد و اظهار داشت: اگر ما تشکل ها را به مفهوم واقعی قبول و باور کنیم و در باورهایمان جایگاه ارزشی برای آنها ایجاد کنیم می توانیم به اهداف آرمانی آن نایل شویم.



