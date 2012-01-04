سفر شیوخ عرب برای شکار هوبره به بوشهر

اسماعیل کهرم پدرمحیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شیوخ عرب اکنون چند روزی است به همراه پرنده های شکاری شان که بالابان هستند، وارد یکی از روستاهای اطراف بوشهر به نام بونیگز شده اند تا اقدام به شکار هوبره کنند.

به گفته وی، ایران، ترکمنستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که دارای هوبره غیر پرورشی هستند. با این حال حیات این پرنده که بسیار مورد علاقه شیوخ عرب است توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس تهدید می شود.

کهرم اظهار داشت: فعالان محیط زیست پاکستان که از کوتاه آمدن مسئولان محیط زیست کشورشان در قبال پیشنهادات کلان عربها برای شکار هوبره بسیار شاکی هستند مقاومت ایران را در برابر این پیشنهادات ستودنی عنوان کردند.

وی با اشاره به حضور شیوخ عرب در بوشهر در روزهای اخیر برای شکار هوبره گفت: البته پیش از این بارها دیده شده که شیوخ عرب با تجهیزاتی که به هیچ عنوان مخفیانه به نظر نمی رسیدند مانند چادر و ژنراتور برق در کالمند و بهادران برای شکار هوبره آمده اند که این موضوع نشان دهنده این است که این افراد مجوز شکار داشته اند.

به اعتقاد کهرم، البته صدور مجوزشکار هوبره برای شیوخ و اعراب مقوله ای نیست که تنها در اختیار سازمان محیط زیست باشد و گاهی این امر از طریق رایزنی هایی که در دیگر دستگاهها اتفاق می افتد انجام می شود.

با این حال، بهروز اتابک زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر هرگونه همکاری با شکارچیان هوبره را به شدت تکذیب کرده و درباره احتمال صدور مجوز شکار این پرنده برای اعراب نیز گفته است: هیچ گونه مجوزی حتی برای حضور این افراد در مناطق تحت حفاظت محیط زیست استان بوشهر صادر نشده، چه برسد به اینکه مجوزی برای شکار پرنده ارزشمندی چون هوبره صادر شود.

به گفته وی، پرسنل محیط زیست بوشهر گروه های متعددی در سطح استان تشکیل داده اند که به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل مناطق هستند و با هر گونه اقدام به شکار یا زنده گیری هوبره و همچنین قوش بازی در سطح استان به شدت برخورد خواهد شد.

البته رئیس سازمان محیط زیست سال گذشته در همین تاریخ در خصوص امضاء تفاهمنامه محیط زیستی ایران و قطر گفته بود: بر اساس این تفاهمنامه طرف قطری با سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری مجموعه ای از فعالیتهای مختلف برای حفظ احیا و جلوگیری از قاچاق پرندگان شکاری در ایران را انجام می دهد.

محمد جواد محمدی زاده اعلام کرد: پرورش پرنده های شکاری و تجهیز امکانات سخت افزاری و همین طور برگزاری مسابقات قوش بازی راهی برای جلوگیری از قاچاق گونه های شکاری و هوبره به کشورهای عربی است.

