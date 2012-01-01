جشنواره پژوهش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره پژوهش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران روز دوشنبه دی ماه سال جاری در کرج برگزار می شود.



این جشنواره 12 دی ماه سال جاری از ساعت 9:45 دقیقه تا 12 ظهر در محل تالار مهدوی(گروه خاکشناسی) در کرج برگزار می شود.



در پنجمین جشنواره پژوهش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گزارشی از عملکرد پژوهشی پردیس در طی پنج سال اخیر ارائه می شود.



بیست نفر از برگزیدگان عرصه پژوهش پردیس در سه گروه هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی با حضور مسئولان کشوری و استانی تجلیل بعمل خواهد آمد.

