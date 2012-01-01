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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

زلالی خبر داد:

7 هزار شغل برای مدجویان کمیته امداد اردبیل ایجاد شد

7 هزار شغل برای مدجویان کمیته امداد اردبیل ایجاد شد

اردبیل- خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام(ره) استان اردبیل گفت: از هفت هزار و 70 تعهد ایجاد اشتغال در سالجاری توسط کمیته امداد، تمامی آنها تحقق یافته و متقاضیان در حال دریافت تسهیلات اشتغال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی  بعد از ظهر یکشنبه در جلسه اشتغال این اداره کل اظهار کرد: اکنون روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای خانواده ها جهت توانمند سازی و بهره مندی از در مرحله مطلوبی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در بحث اشتغال و خودکفایی و پرداخت تسهیلات برای خانواده ها قدمهای موثری برداشته شده است، افزود: با ارائه تسهیلات اشتغالزایی برای خانواده ها و اقشار آسیب پذیر سعی می شود خانواه ها را به مرز خودکفایی نزدیک کرده و فرزندان و خانواده ها را از هرگونه آسیب های جدی دور نگه داشت.

مدیر کل کمیته امداد امام(ره) استان اردبیل از تأمین هزینه های تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و آموزش خانواده های تحت پوشش خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات در جهت افزایش استحکام پایه های فرهنگی و اجتماعی مددجویان است.

زلالی همچنین با اشاره به  اجرای طرح کار انگیزی برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد هدف از اجرای این طرح را ایجاد انگیزه برای کسب و کار دانست.

وی افزود: تعداد تعهد ما در بحث کارانگیزی دو هزار شغل بود که انتظار می رود این تعداد تحقق یافته تا پایان سالجاری به دو برابر افزایش یابد.


 

کد مطلب 1498695

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