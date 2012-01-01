نگرانم که نتوانیم دین خود را به فوتبال ادا کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در نشست هیئت مدیره جمعیت حامیان هواداران فوتبال با تشکر از عوامل برگزاری این جلسه گفت: فوتبال ایران بیش از اینکه به مدیر، رئیس فدراسیون، بازیکن، مربی و حتی زیرساخت احتیاج داشته باشد به همدلی و هماهنگی و اتحاد نیاز دارد. من که رئیس فدراسیون هستم، هر جا که می‌روم و شور و شوق مردم را می‌بینم و وقتی احساسات مردم که طرفدار تیم‌شان هستند را از نزدیک مشاهده می‌کنم، نگران می‌شوم از اینکه نتوانیم دین خود را به فوتبال ادا کنیم و پس از آنان تلاشم را دو چندان می‌کنم.

وی ادامه داد: به نظر من نباید در فوتبال به خودمان فکر کنیم و باید اول به اعتلای فوتبال کشور بیاندیشیم. آنهایی که در فوتبال علیه یکدیگر مصاحبه می‌کنند به فوتبال ضربه می‌زنند، چون زمانی که حرف‌های یک خانواده به بیرون انتقال پیدا کند، چیزی از آن خانواده باقی نمی‌ماند. باید کار فرهنگی کنیم و سطح فرهنگ هواداری را بالا ببریم. این کار مطمئنا، کار راحتی نخواهد بود، چرا که ما مرتب در معرض دید و نقد رسانه‌ها و افکار عمومی هستیم. همه چیز فوتبال دیده می‌شود و همین است که وظیفه ما که در فوتبال هستیم، سنگین‌‎تر می‌شود.

کفاشیان خاطر نشان کرد: ما هم دوست داریم جمعیت حامیان هواداران فوتبال به عضویت فدراسیون فوتبال درآید اما براساس سیستم عضوگیری باید عمل شود و جمعیت حامیان هوادار فوتبال با توجه به تعداد بالایی که دارد می‌تواند هواداران تیم‌های مختلف را عضو فدراسیون کند و هدف ما هم این است که درآمدهای حاصل از عضوگیری به خود جمعیت بازگردد و این کار روند سیستماتیک خود را می طلبد.

رئیس فدراسیون در پایان گفت: تا روزی که در فوتبال هستم به آن کمک می کنم و امیدوارم همه از سکاندار بعدی فدراسیون فوتبال حمایت کنند تا بتوانیم وضعیت فوتبال کشور را با کمک هم بهتر کنیم.

در پایان جلسه لوح تقدیر جمعیت حامیان هواداران فوتبال به علی کفاشیان و مهدی محمدنبی اهدا شد و فدراسیون فوتبال دو لوح تقدیر به مرتضی احمدی به عنوان قدیمی‌ترین هوادار پرسپولیس و محمدباقر اصفهانی به عنوان قدیمی‌ترین هوادار استقلال اهدا کرد.