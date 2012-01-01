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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

ملازم:

68 درصد از تعهدات اشتغال کلیبر در سالجاری تحقق یافت

68 درصد از تعهدات اشتغال کلیبر در سالجاری تحقق یافت

کلیبر - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیبر گفت: تاکنون 68 درصد از کل تعهدات اشتغال این شهرستان در سالجاری، توسط دستگاه های اجرایی در سامانه رصد ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمل ملازم اظهار داشت: کل تعهد اشتغال کلبیر در سالجاری دو هزار و 100 نفر است که با توجه به شروع فعالیت سه شرکت صنعتی از اوایل سال 90 در این شهرستان در زمینه تولید قطعات خودرو، نزدیک به 250 نفر مشغول کار شده اند.

وی افزود: با ثبت مشخصات نیروی کار آنها در سامانه مذکور میزان تعهدات شهرستان تا اواخر سالجاری از مرز تعهدات شهرستان عبور می کند که این امر نشان دهنده ظرفیت بالای کلیبر در ایجاد اشتغال در زمینه های مختلف است.

همچنین کل تعهدات شهرستان خداآفرین نیز در سال 90، نزدیک به 800 نفر است که 98 درصد از کل تعهدات سالجاری توسط دستگاه های اجرایی در سامانه ثبت شده است.

گفتنی است، شهرستان خداآفرین نیز هم اکنون جایگاه سوم را در بین سایر شهرستان های استان از حیث تحقق اشتغال داراست که با توجه به احداث دو سد خداآفرین و قیزقلعه سی با واگذاری زمین های پایاب این دو سد در بخش کشاورزی اکثر اشتغال ایجاد شده است.
 

کد مطلب 1498697

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