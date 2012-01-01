رشد و توسعه نیازمند تبریز همکاری شهروندان با شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین، شهرداری را امین مردم و مردم را یاوران شهرداری اعلام و تاکید کرد: اگر به اذعان بسیاری در سایه تلاش های شهرداری تبریز، تحولی در چهره شهر و نشانه هایی از رشد و توسعه دیده می شود، مرهون مشارکت و همکاری شهروندان با شهرداری است.

وی با عنوان اینکه وظیفه مدیریت شهری خدمت به همه شهروندان است، افزود: شهرداری ها همواره به عنوان یک نهاد غیر دولتی با استفاده از منابع مردمی، در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و حل مشکلات شهر تلاش می کنند.

شهردار تبریز همچنین با اشاره بر ضرورت خدمات‌رسانی سریع، صحیح و اصولی مبتنی بر خواست‌ها و نیازهای شهر و شهروندان گفت: شهرداری تبریز باید با تنظیم برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های خود، پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم را سرلوحه کارخود قرار دهد.

نوین افزود: در این راه با شناسایی اولویت‌ها و ضرورت‌های خدماتی و عمرانی، در راستای رفع مشکلات شهر و شهروندان حرکت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جلب و کسب رضایتمندی عمومی در قبال عملکرد شهرداری تبریز در گرو خدمات‌رسانی مطلوب و صحیح به شهروندان است.

شهردار تبریز افزود: خدمات شهرداری و نیز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی این مجموعه بدون توجه به اصل رضایتمندی مردم امکان توفیق و ماندگاری ندارند و مدیران و پرسنل شهرداری باید تمامی اقدامات و کارهای خود را در راستای تلاش برای جلب رضایت مردم قرار دهند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با تکیه بر همین اصل، خدمات شهرداری مورد رضایت شهروندان و در راستای خواست و نیاز آنان باشد.

شهردار تبریز در ادامه سخنان خود با اشاره به رویکرد شهرداری در ایجاد و توسعه فضاهای رفاهی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی در نقاط مختلف شهر گفت: شهرداری تبریز با هدف توزیع عادلانه خدمات و زیرساخت‌های فرهنگی، رفاهی و تفریحی و ورزشی اقدام به ساخت و احداث فضاهایی از این دست کرده و با اولویت مناطق کم‌برخوردار و محروم، سعی در جبران عقب‌ماندگی ها و پاسخگویی به نیازهای ساکنان این مناطق دارد.