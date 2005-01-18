اهتزاز پرچم بازيها و پرچم ايران

به گزارش خبرنگار "مهر" مراسم برافراشتن پرچم كشورهاي شركت كننده در مسابقات با به اهتزا در آمدن پرچم نخستين دوره بازيهاي زنان كشورهاي اسلامي وآسيايي در ساعت 14 روز پنجشنبه آغاز مي شود. بنا بر اين گزارش بعد از پرچم بازيها پرچم پر افتخاركشورمان ايران ميزبان اين مسابقات برافراشته مي شود.

سپس پرچم كشورهايي كه تا آن لحظه وارد كشورمان شده اند به همراه مراسم خاصي به اهتزاز در مي آيد. اين مراسم در محل هتل شهر يكي از هتلهاي محل استقرار ميهمانان مسابقات واقع در انتهاي خيابان دماوند برگزار خواهد شد. گفتني است اين برنامه تا پايان ورود تيمها ادامه مي يابد. حائز ذكر است اولين دوره بازيهاي زنان پايتختهاي كشورهاي اسلامي و آسيايي در 14 رشته ورزشي با حضور بيش از 24 كشور از چهارم لغايت دهم بهمن ماه در تهران و به ميزباني شهرداري تهران برگزار مي شود.