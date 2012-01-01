به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، طی این رویداد علمی و راهبردی، پس از گزارش دبیر نشست، گروهی از صاحبان مقالات پذیرفته شده، مشروح نظریهها و دیدگاههای علمی خود را ارائه میدهند و پس از بحث و تبادل نظر آزاد اعضای نشست، رهبر انقلاب اسلامی به بیان ملاحظات و نکات راهبردی نظام در این حوزه میپردازند.
نشست اندیشههای راهبردی با هدف فراهم نمودن بستر مشارکت اندیشمندان و متخصصان کشور و ایجاد محیط تضارب آزاد آرای تخصصی و راهبردی به منظور تبیین ابعاد و جنبههای نظری و عملی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور و کمک به ایجاد گفتمان علمی و کاربردی و تصمیم سازی نسبت به این موضوعات در محضر رهبر انقلاب اسلامی برگزار میشود.
پیرو برگزاری دو نشست اندیشههای راهبردی، کتاب اولین نشست تحت عنوان "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" و کتاب دومین نشست تحت عنوان "عدالت" از سوی دبیرخانه نشست اندیشههای راهبردی تدوین و منتشر شد.
در کتاب نخستین نشست اندیشههای راهبردی موضوعاتی شامل مفهوم پیشرفت و ضرورت آن، مبانی و ویژگیهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و وجوه تمایز اساسی آن با مفاهیم و الگوهای توسعه شناخته شده و رایج، در قالب 23 مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در کتاب دومین نشست اندیشههای راهبردی 37 مقاله پیرامون مفهوم، مبانی و شاخصهای عدالت اجتماعی از منظر انقلاب اسلامی، نقد نظریههای مطرح در حوزه عدالت، نسبت عدالت و پیشرفت، ارزیابی تحقق عدالت اجتماعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ارائه راهکارهای اساسی برای اجرای عدالت و لوازم و اقتضائات آن و عدالت اجتماعی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی و آموزشی چاپ شده است.
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