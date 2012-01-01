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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۱۱

وکیل صهیونیست مطرح کرد:

چگونگی برقراری رابطه با خانواده قذافی/ اسرائیلی بودن برای عایشه مهم نیست!

چگونگی برقراری رابطه با خانواده قذافی/ اسرائیلی بودن برای عایشه مهم نیست!

وکیل صهیونیست عایشه قذافی در تازه ترین اظهارات خود از آمادگی برای دفاع از سیف الاسلام و الساعدی دیگر فرزندان دیکتاتور مقتول لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدیعوت آحارونوت نوشت نیک کاوفمن وکیل اسرائیلی عایشه قذافی گفت از الساعدی و سیف الاسلام قذافی دفاع خواهد کرد. 

وکیل عایشه قذافی گفته است از بی اعتنایی دختر قذافی هنگامی که به او گفته اسرائیلی است، شگفت زده است.

وی افزود من هرگز شیوه ارتباط با وی را که در الجزایر به سر می برد، فاش نخواهم کرد.
 
این روزنامه با نیک کاوفمن وکیل صهیونیستی که عایشه قذافی او را برای برعهده گرفتن پرونده قتل پدرش(قذافی) و برعهده گرفتن نمایندگی وی دردادگاه بین المللی جنایی برگزیده، گفتگو کرده است.
 
کاوفمن در این گفتگو، جزئیات رابطه با عایشه و همچنین شرایط زندگی موکلش در الجزایر را تشریح کرد و گفت عایشه قذافی از زمان کشته شدن پدرش، در شرایط بحرانی به سر می برد و ضربه روحی سنگینی به وی وارد شده است، او در برهه اخیر وضع حمل کرده است، اما آن طور که به نظر می رسد، وی بیشتر اوقات در فکر دفاع از خانواده اش بوده است.
 
 به نوشته یدیعوت آحارونوت، وی افزود وقتی به دختر قذافی گفتم که من اسرائیلی ام، او هیچ توجهی نکرد یا دچار آشفتگی نشد.
عایشه از من خواسته است برای برعهده گرفتن وکالت سیف الاسلام، برادرش که در شهر الزنتان زندانی است، تماسهایی برقرار کنم.
 
 به نوشته این روزنامه، در حالی که تمام جهان از خانواده قذافی تنفر دارد و دادگاه بین المللی جنایی هم برای تحویل سیف الاسلام از انقلابیون تلاش می کند، اما این وکیل اسرائیلی وکالت آنها را برعهده گرفته و چند هفته هم منتظر است تا سیف الاسلام درباره اینکه وی وکالتش را برعهده بگیرد، به او پاسخ دهد.
 
این وکیل اسرائیلی گفت : وقتی عایشه با من تماس گرفت، نمی دانست که من اسرائیلی ام، این تماس در ماه اکتبر از طریق وکیلی که با من کار می کرد و در کانادا زندگی می کند، برقرار شد. او(عایشه) از من پرسید که آیا دوست دارم وکالت آنها را برعهده بگیرم که به او گفتم از نظر من مشکلی نیست، ولی من می خواستم تحقیق کنم که آیا برای آنها اسرائیلی بودن من اهمیت دارد یا خیر، و وقتی دیدم که اسرائیلی بودن من برای آنها مهم نیست، شگفت زده شدم، آنها به خوبی می دانند که من اسرائیلی ام و در اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) زندگی می کنم.
 
کاوفمن افزود عایشه چیزهای زیادی درباره اسرائیل می داند، او بسیار باهوش است و به خوبی آنچه را در اطراف آن می گذرد، می داند.
 
این وکیل صهیونیست حاضر نشد درباره چگونگی برقراری ارتباط با عایشه قذافی اظهار نظر کند.
کد مطلب 1498701

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