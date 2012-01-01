افزایش 25 درصدی سهم بخش تعاون منجر به استحکام نظام اقتصادی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی شاملو در جلسه اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی، افزایش سهم بخش تعاون را وظیفه عمومی و همگانی کشور دانست و اظهار داشت: اتاق تعاون که به عنوان یک بخش غیردولتی تعاون است، باید برای افزایش سهم بخش تعاون با این بخش همسو باشد.
وی همچنین نظارت بر تعاونیها را امری ضروری خواند و تصریح کرد: نظارت بر تعاونیها باید بیش از پیش افزایش یابد و اعتماد عمومی به این بخش و همچنین ارتباط درون بخشی جهت تکمیل زنجیره های تولید افزایش یابد و وزرات تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز وظیفه حمایت از اتاق تعاون را برعهده دارد.
مدیرکل دفتر تعاونیهای توزیعی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش سهم بخش تعاون اظهار داشت: یکی از روشهای افزایش سهم بخش تعاون، افزایش بهره وری و همچنین تبدیل وضعیت شرکتهای غیرتعاونی به تعاونی است که اتاق تعاون نقش مهم و بسزایی در بازارسازی و تحقق این اهداف دارد.
تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر تعاونیهای توزیعی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش سهم بخش تعاون را وظیفه کل نظام عنوان کرد و گفت: افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد باعث استحکام نظام اقتصادی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی شاملو در جلسه اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی، افزایش سهم بخش تعاون را وظیفه عمومی و همگانی کشور دانست و اظهار داشت: اتاق تعاون که به عنوان یک بخش غیردولتی تعاون است، باید برای افزایش سهم بخش تعاون با این بخش همسو باشد.
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