اخبار کوتاه فرهنگی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، شریفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان در همایش اعضای انجمن نمایش شهرستان خرم بید گفت: هنر نمایش یک هنر تاثیر گذار است و هنری است که مخاطبان زیادی را به سوی خود جذب می کند و هنرمندان باید از موقعیت به نحو احسن استفاده کنند.

وی باتوجه به استفاده از تئاتر درمانی در جامعه امروزی، گفت: تئاتر می تواند مرحم دردهای جسمانی و روحانی باشد وبا استفاده از هنر نمایشی برای گسترش فرهنگ وهنر اصیل اسلامی گام برداریم .

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر سحر در دوسال پیاپی در شهرستان از هنرمندان دعوت کرد تا با اجرای نمایشهای مذهبی و با استفاده از آموزه های دینی در سخنان اهل بیت( ع ) در سال آینده متون جشنواره تئاتر سحر که در ماه رمضان برگزار می شود متون مذهبی باشد تا با اجرای نمایشهای مذهبی و با استفاده از این هنر تاثیر گزار بتوانیم در رشد فرهنگ دینی و مذهبی جوانان گام برداریم.

وی از حضور جوانان در انجمن و فعالیتهای خوب آنها در عرصه فرهنگ و هنر شهرستان تقدیر کرد و گفت: مسئولان انجمن هنرهای نمایشی باید با برنامه ریزی زمینه حضورفعال این هنرمندان را فراهم کنند.

سپس مسئول انجمن هنرهای نمایشی شهرستان نیز سخنانی در رابطه با برنامه های آتی انجمن بیان داشت و از گروههای نمایش شهرستان خواست برای حضور در جشنواره های تئاتر استانی تلاش کنند.

استقبال گسترده هنرمندان عکاس جنوب کشور از سوگواره عکس لحظه های عاشورایی ارسنجان

از سوگواره عکس لحظه های عاشورایی جنوب کشور به میزبانی ارسنجان فارس استقبال چشمگیری شده است.

غلامرضا دادوند رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ارسنجان گفت: از سوگواره عکس لحظه های عاشورایی جنوب کشور به میزبانی ارسنجان فارس استقبال چشمگیری به عمل آمده وتا کنون تعداد یک هزار600 قطعه عکس از هنرمندان استان فارس و استانهای جنوبی کشوربه دبیرخانه سوگواره ارسال شده ودریافت آثاردر حال افزایش است.

وی گفت: هنرمندان عکاس لحظه های عاشورایی جنوب کشور را با موضوعات فرهنگ و خرده فرهنگ های مراسم عزاداری - نماز ظهر عاشورا- کودک و عاشورا - زن و عزاداری و لحظه های عاشورایی از دریچه دوربین به تصویر کشیده اند.

دادوند افزود: یکی از عواملی که باعث استقبال خوب هنرمندان از سوگواره عکس فوق شده اجرای موفق جشنواره عکس اماکن مذهبی وبقاع متبرکه در سال 87 وبرگزاری سوگواره استانی عکس عاشورایی در سال 89 است که در ارسنجان برگزار شده بود.

وی گفت: در چند روز آینده مراحل داوری انجام خواهد شد وداورانی از شیراز و تهران آثار را مورد داوری قرار خواهند داد وتعداد 60اثر از بین آثار رسیده به انتخاب هیئت داوران انتخاب و توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی چاپ ودر نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ارسنجان اضافه کرد: هم اکنون نمایشگاهی از آثار منتخب سوگواره عکس عاشورایی که سال گذشته به صورت استانی توسط اداره ارشاد ارسنجان برگزار شده بود در شهرستانهای استان فارس در حال برگزاری است که از جمله در شهرستان مرودشت، پاسارگاد و آباده نمایشگاه فوق برگزار شده است.

سیمرغ سلامت برفراز لارستان

طرح مبارزه با ایدزبا عنواین سیمرغ سلامت و با حضور هنرمندان نمایش در لارستان برگزار می شود.

طرح سیمرغ سلامت با همکاری شبکه بهداشت و درمان لارستان، انجمن هنرهای نمایش و گروه تئاتر خیابانی نسیم در لارستان و بخش های تابعه با هدف آشنایی هر چه بیشتر جوانان با ماهیت بیماری ایدز،راه های انتقال و مبارزه با این بیماری در قالبی نمایشی و به شکل پرده خوانی اجرا می شود.

پرده خوانی مبارزه با ایدز نوشته جهانمیری توسط اعضای گروه تئاتر نسیم به سرپرستی علی ارزان فروش با بازی علی رضا جمشیدی، ابوالفضل جعفری،حسین سخاوتی و کارگردانی مجتبی قوامی در مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دخترانه و پسرانه پارکها، میادین و بازارهای اصلی شهر اجرا شده و طبق جدول زمانبندی در فضاهای آموزشی مراکز بخشها و روستاهای تابعه در حال اجراست.

طرح سیمرغ سلامت به صورت استانی و در تمامی شهرستانهای استان فارس با همکاری انجمن هنرهای نمایشی از هفته مبارزه با ایدز آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه "عکس عاشورایی"در آباده بر پا شد

73 اثرعکاسی با موضوع آداب و رسوم عزاداری و عاشورا، از مجموعه آثار هنرمندان شرکت کننده در سوگواره "عکس عاشورایی"استان فارس در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این مجموعه هنری، عکس های هنرمندان استان و آثار راه یافته به سوگواره عکسهای عاشورایی فارس به میزبانی شهرستان ارسنجان بوده که به صورت دوره ای در شهرهای استان به نمایش گذاشته می شود.

این نمایشگاه که با همکاری انجمن هنرهای تجسمی و انجمن سینمای جوانان آباده دایر شده که تا 17دیماه در محل ساختمان شرکت فرش آباده پذیرای علاقه مندان به هنر عکاسی است.