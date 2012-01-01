178 قرارداد با متقاضیان در شهرک صنعتی انزلی منعقد شد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر یک شهرک صنعتی به وسعت 32 هکتار در شهرستان انزلی در حال فعالیت است.

وی اظهارداشت: هم اکنون 178 قرارداد با متقاضیان در این شهرک منعقد شده که از این تعداد 104 واحد صنعتی پروانه بهره برداری دریافت کرده اند.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: همچنین شهرک صنعتی حسن رود انزلی تمامی امکانات زیربنایی از قبیل برق، آب، گاز، پست 63.20 کیلو ولت، مخابرات، تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در دو مدول با ظرفیت 500 متر مکعب در روز را دارد.

وی در ادامه از ایجاد ناحیه صنعتی جدید در انزلی خبرداد و افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود شامل گمرک، منطقه آزاد، نزدیکی به فرودگاه و همچنین استقبال سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای تولیدی در این منطقه و در راستای اجرای مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به گیلان در زمینه توسعه و ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی جدید، ناحیه صنعتی با وسعت 30 هکتار در منطقه خمیران شهرستان انزلی در حال ساخت است.

عباسیان امین اظهارداشت: به دلیل استقبال سرمایه گذاران برای ایجاد واحد صنعتی در شهرستان انزلی، شرکت شهرکهای صنعتی گیلان ایجاد ناحیه صنعتی خمیران بندر انزلی در دستور کار قرار داد و پس از تملک اراضی ملی عملیات اجرایی آن از سال 89 آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون پروژه های از جمله انتخاب مشاور برای طراحی، فنس کشی اراضی، نقشه برداری، پاک تراشی و خیابان کشی، تامین برق برای این ناحیه صنعتی انجام گرفته که برای تملک اراضی و اجرای این پروژه ها افزون بر پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس هیئت مدیره شهرکهای صنعتی گیلان یادآورشد: از کارهای مهمی که برای این ناحیه انجام گرفته، دریافت سند مالکیت است که در مراحل قانونی انتقال به شرکت شهرکهای صنعتی قراردارد.