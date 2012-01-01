98 درصد از جاده های اصلی خراسان شمالی تحت پوشش آنتن موبایل قرار گرفته اند

محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت مخابرات خراسان شمالی بر اساس پروانه شرکت مخابرات ایران، مکلف است تا تمامی شهرها و جاده های اصلی استان را تحت پوشش آنتن دهی موبایل قرار دهد.

وی تصریح کرد: هم اکنون 210 سایت موبایل برای پوشش آنتنی در شهرها فعال هستند که در همین راستا تمامی شهرهای استان تحت پوشش آنتن موبایل قرار گرفته اند، در حالیکه در ابتدای تشکیل استان در سال 83 تنها 21 سایت موبایل فعال بوده است.

به گفته وی، هم اکنون تلفن همراه 326 هزار مشترک در استان فعال است که به ازای هر 100 نفر در استان 38.4 نفر از تلفن همراه استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی با اشاره به 436 کیلومتر جاده اصلی استان، اعلام کرد: هم اکنون 98.97 درصد از این جاده ها تحت پوشش آنتن دهی موبایل هستند.

وی یادآور شد: این در حالی است که هنوز چهار کیلومتر از ورودی محور جنگل گلستان به خراسان شمالی تحت پوشش آنتن دهی موبایل قرار نگرفته و استان گلستان اجازه نصب سایت موبایل در این محور را نمی دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی در ادامه به 411 کیلومتر از جاده بین فرمانداری های استان اشاره کرد و گفت: تاکنون 366 کیلومتر از این جاده ها تحت پوشش آنتن دهی موبایل قرار گرفته اند.

سالاری همچنین بیان کرد: 100 درصد از 27 کیلومتر جاده ریلی استان نیز تحت پوشش آنتن دهی موبایل قرار گرفته اند.

وی همچنین با تاکید بر این نکته که آنتن رسانی موبایل به روستاها در تعهد این شرکت قرار ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر 507 کیلومتر از این جاده ها در استان تحت پوشش آنتن دهی موبایل نیستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی افزود: برای آنتن رسانی به روستاها باید از محل اعتبارات uso اقدام شود.