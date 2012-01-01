استفاده از تیرهای هیبریدی ساخت آذربایجان شرقی در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فرشبافیان در نشست مشترک جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و شهرداری ارومیه با اشاره به روند دستیابی به فناوری هیبریدی و ساخت اولین نیروگاه هیبریدی و نصب آن درجزیره خارک گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی، با پشتوانه نیروهای مجرب و متعهد، آماده ارائه هرگونه خدمات به مردم ارومیه در حوزه های مذکور است.



وی با تشریح مختصات فنی نیروگاه و تیرهای هیبریدی، از اعلام آمادگی جهاددانشگاهی استان برای نصب تیرهای هیبریدی در مناطق مورد نظر شهرداری ارومیه خبر داد.



همچنین شهردار ارومیه نیز ایجاد پارکینگ هوشمند، مرکز ملی نواوری و شکوفایی، فضای سبز در اطراف رودخانه ارومیه، افزایش فضای گردشگردی و نیز تبدیل زباله به کمپوست را ازجمله فعالیتهای شهرداری ارومیه برشمرد و تصریح کرد: شهرداری ارومیه حمایت از طرحهای نوآورانه در راستای ارتقای فضای مطلوب شهری را ازجمله رویکردهای اصلی خود قرارداده است.



علیرضاعصمت پرست ادامه داد: جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی به عنوان مرکز ارائه ایده های نو، بهترین گزینه برای مشارکت و سرمایه گذاری در استفاده از تیرهای هیبریدی در پارکهای شهر ارومیه است.



وی همچنین ایجاد کمربند سبز دور رودخانه داخل شهر ارومیه، احداث پارکهای متعدد و نیز احداث کمربند 15کیلومتری اتوبان دور شهر ارومیه را فرصتهای سرمایه گذاری مناسبی برای سرمایه گذاران عنوان کرد.



در این جلسه طبق پیشنهاد معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی، مقرر شد تامین روشنایی یکی از پارکهای اطراف رودخانه ارومیه با استفاده از تیرهای هیبریدی به صورت آزمایشی به این مرکز محول شود تا در ادامه روشنایی بقیه پارکها نیز با استفاده از انرژی پاک و تجدیدپذیر تامین شود.



همچنین مشارکت جهاددانشگاهی در مطالعات و آماده سازی نقشه اتوبان کمربندی به منظور استفاده از تیرهای هیبریدی مخصوص اتوبان در وسط آن، از دیگر پیشنهادات همکاری بین جهاددانشگاهی استان و شهرداری ارومیه بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.