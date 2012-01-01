جرائم واحدهای تولیدی گیرنده تسهیلات از حساب ذخیره ارزی بخشوده می شود

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی در صورت داشتن شرایط، از برخی مشوقها و بخشودگیهای جرائم برخوردار می شوند.

وی اظهارداشت: این افراد با اقدام به موقع می توانند ضمن بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی از بخشودگی جریمه تأخیر برخوردار شوند.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در صورتیکه به تشخیص هیئت مدیره بانک عامل، امکان بازپرداخت یکباره اقساط معوق برای بدهکاران میسر نباشد هیئت مدیره بانک عامل می تواند درمدت سه ماه از ابلاغ این مصوبه اقساط معوق مشتری را برای یکبار و حداکثر به مدت دو سال تقسیط کند که در این صورت بخشودگی جریمه تأخیر منوط به تسویه به موقع تمامی اقساط خواهد بود.

منتظری در ادامه از تمامی واحد های تولیدی استان که دارای این شرایط هستند درخواست کرد در اسرع وقت به بانک عامل مربوطه مراجعه و در این زمینه اقدام کنند.