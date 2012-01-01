خدمات تخصصی درمانی به شش هزار نفر در دیلم ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری عصر یکشنبه در نشست با مسئولان بهداشت و درمان دیلم اظهار داشت: بهبود شاخصهای بهداشتی و درمانی در شهرستان دیلم مهمترین اولویت در این شبکه است و از همه ظرفیت موجود در این راستا بهره می‌بریم.

وی افزود: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر به مردم اندیشیده شده و خدمات تخصصی نیز با حضور شش پزشک متخصص از شهرستان‌های گناوه، بهبهان و امیدیه به شهروندان دیلم ارائه می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم بیان کرد: پزشکان متخصص سونوگرافی و رادیولوژی، اعصاب و روان، زنان و زایمان، کلیه و مجاری ادراری، مغز و اعصاب و ارتوپدی و استخوان به صورت دوره‌ای و هر هفته یکبار در بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم (عج) حاضر می‌شوند و خدمات لازم را ارائه می‌کنند.

ناصری گفت: رضایت مردم از خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان مهم‌ترین اولویت ماست و از همه مسئولان این شبکه انتظار داریم در این مسیر تلاش کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم از ارائه خدمات تخصصی درمانی به شش هزار بیمار در دیلم خبر داد و اذعان داشت: از ابتدای امسال تا انتهای آذر ماه بیش از شش هزار و 200 شهروند دیلمی از خدمات تخصصی در مراکز بهداشتی و درمانی دیلم برخوردار شده‌اند.

ناصری اضافه کرد: از همه ظرفیتها و امکانات موجود در شهرستان برای ارائه بهترین خدمات بهداشتی و درمانی به مردم استفاده می‌کنیم و هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.