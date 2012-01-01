مصرف گاز در اردبیل از یک میلیارد متر مکعب گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه و کاهش مصرف گاز با اشاره به مصرف یک میلیارد و 600 میلیون مترمکعبی گاز در طول سال گذشته، اظهار داشت: 277 هزار مشترک گاز طبیعی استان این میزان گاز را مصرف کرده اند.

وی آغاز زود هنگام فصل سرما و افت شدید دمای هوا در استان اردبیل را مهمترین عامل افزایش میزان مصرف گاز در بین مشترکان در مقایسه با سالهای گذشته عنوان کرد و افزود: امسال هیچ مشکلی در تامین گاز مشترکان نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز از سوی مسترکان، پیش بینی کرد با روند فعلی مصرف گاز این میزان به بیش از مصرف سال گذشته افزایش یابد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 151 هزار انشعاب گاز در سطح استان نصب شده، اضافه کرد: از این میزان 72درصد در شهرها و 28 درصد در روستاهای استان اردبیل بوده است.

به گفته خدایی 99.5 درصد خانوار شهری و 41درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند بوده و عملیات گازرسانی به 17درصد از خانوارهای روستایی استان نیز در دست اجراست که با اتمام گازرسانی به آنها میزان بهره مندی خانوارهای روستایی به 58 درصد افزایش خواهد یافت.

وی همچنین گازرسانی به 865 واحد صنعتی و جایگاه های سی ان جی را از دیگر اقدامات شرکت گاز استان برشمرد و از اجرای چهار هزار و 200 کیلومتر کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان اردبیل خبر داد.

مدیر عامل شرکت گازاستان ابراز داشت: از این میزان شبکه گذاری 53 درصد درشهرها و 47 درصد در روستاهای استان اجرا شده است.

وی در پایان از مشترکان و مصرف کنندگان گاز طبیعی خواست به منظور جلوگیری از بروز هر گونه حوادث ناشی از گاز طبیعی در استفاده از این گاز تمام نکات ایمنی را رعایت کرده و بااستفاده بهینه از گازطبیعی در مصرف آن صرفه جویی کنند.