سرانه مصرف آنتی بیوتیک برابر با میانگین کشوری است

جلال کرامت عصر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای دارو و درمان استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرانه مصرف آنتی بیوتیک در سراسر کشور است و در اردبیل نیز مصرف این دارو با میانگین کشوری همسانی دارد.

وی تمایل بیماران به مصرف دارو در مواردی غیر ضروری، تجویز بی رویه پزشکان، عدم پذیرش توصیه در درمانهای غیر دارویی و پایین بودن اقلام داروهایی که از ترکیب چند دارو تشکیل شده اند را از مهمترین عوامل بالا بودن سرانه مصرف این دارو در کشور و استان برشمرد.

در عین حال به گفته معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی استان ناآگاهی بیماران و نسبت دادن علایم بیماریهای مختلف به علل عفونی، تجویز اشتباه پزشکان و فروش بدون نسخه در داروخانه ها سه دلیل عمده در افزایش مصرف آنتی بیوتیک در استان اردبیل است.

وی با تاکید به اهمیت رعایت فرهنگ مصرف دارو به خصوص دارو های آنتی بیوتیک عنوان کرد: در صورت استفاده خارج از نسخه این دست داروها پس از مدتی بدن نسبت به دارو مقاوم شده و دارو خاصیت درمانی خود را از دست خواهد داد.

کرامت همچنین استامینوفن را به عنوان شایع ترین داروی مصرفی در میان شهروندان این استان معرفی کرد و ابراز داشت: داروی استامینوفن با خاصیت ضد درد و ضد تب بیشترین داروی مصرفی و تجویز شده در استان طی سال جاری بوده است.



وی تصریح کرد: این دارو می تواند هم به واسطه تجویز پزشکان و هم از طریق فروش آزاد و بدون نسخه تهیه شود.