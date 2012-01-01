دخالتهای آمریکا در سوریه تمام منطقه را به خطر می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی نوشت : آمریکایی ها این هفته از جمله کاربرد ابزارهای دیگر برای حمایت از غیر نظامیان سوریه استفاده کردند. گویا واشنگتن در نظر دارد یک کوریدور انساندوستانه در منطقه ایجاد کند و به زعم کاخ سفید تنها با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه که اولین قدم برای مداخله نظامی در این کشور است این امر محقق می شود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اگر این تصمیمات آمریکا به منظور سقوط نظام بشار اسد و نابود کردن یکی از متحدان ایران در منطقه جدی باشد نتیجه ای تلخ برای این تصمیمات انتظار می رود.

کوریر در ادامه نوشت : وضعیت سوریه با لیبی کاملا متفاوت است.فروپاشی نظام اسد هرج و مرج ایجاد کرده و در کل منطقه آتشی سوزان را به پا خواهد کرد. حزب الله لبنان چنین وضعیتی را تحمل نکرده و ممکن است اسرائیل را مورد حمله قرار داده و متعاقبا رژیم صهیونیستی نیز حملاتی را علیه لبنان ترتیب خواهد داد.

در این مطلب آمده است : موج این آشفتگیها در منطقه می تواند به سرعت به عراق سرایت کرده و به تجزیه این کشور منجر شود. به وجود آمدن چنین شرایطی هرگز برای ترکیه و ایران پذیرفتنی و قابل قبول نخواهد بود.