افزایش 126درصدی حجم آب ورودی به سدهای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سدهای تامین کننده آب تهران شامل لار، طالقان، ماملو، کرج و لتیان است که حجم آب موجود در مخازن آنها هم اکنون به ترتیب 29، 314، 36، 179 و 84 میلیون مترمکعب است.

همچنین حجم کل آب ورودی به مخازن سدهای تامین کننده آب تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 126 درصد افزایش یافته است. این میزان تاکنون به 386 میلیون مترمکعب رسیده که در زمان مشابه سال قبل 216 میلیون مترمکعب بیشتر است.

بر اساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران هم اکنون 642 میلیون مترمکعب ثبت شده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 163میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد.

از سویی نیز حجم آب موجود در مخازن سدهای تامین کننده آب تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 34 درصد افزایش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای لار، طالقان، ماملو، کرج و لتیان به ترتیب 49، 22، 4، 61 و 50 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است.