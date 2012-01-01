جدایی دهها نفر از العراقیه / سریال فروپاشی طیف علاوی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "محمد الموسوی" از اعضای فهرست العراقیه در نجف که رسما از آن جدا شده است، گفت : مسیر فهرست العراقیه منحرف شده است و به سوی طایفه گرایی گام بر می دارد.

وی افزود: خط مشی العراقیه در راستای حمایت از طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق و حمایت از فدرالیسم تغییر پیدا کرده است از همین رو ما از آن خارج شدیم و جنبش فرزندان عراق را تشکیل دادیم.

الموسوی اظهار داشت : مذاکراتی با شاخه مجلس اعلای اسلامی و ائتلاف دولت قانون در استان نجف به عمل آمده است تا پس از تشکیل مجمع جدید و تعیین رهبران به ائتلاف جدید وارد شویم.

این در حالی است که مسئولان این فهرست در استانهای الدیوانیه و ذی قار نیز از اقدام مشابه خبر دادند.

"غالب الاسدی" رئیس جنبش الوفاق ملی بصره نیز گفت : اعضای الوفاق و فهرست العراقیه در بصره با خروج ازاین فهرست به جنبش ابناء العراق للتغییر پیوسته اند.

وی افزود: گرایش طایفه ای و برخورد نادرست با موضوع طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق سبب خروج از فهرست العراقیه بود به ویژه اینکه رهبران این فهرست، دیکته های خارجی را پیاده می کنند.

الاسدی اظهار داشت: رهبران العراقیه در راستای سیاسی کردن پرونده های قضایی، حمایت از مناطق فدرالی و مشکل آفرینی برای دولت تلاش می کنند.

خبر دیگر اینکه سفارت آمریکا در عراق منکر هر گونه ارتباط با حارث الضاری رئیس هیئت علمای مسلمین شد که متهم به دست داشتن در اقدامات تروریستی بی شمار در عراق است.



حارث الضاری از حمایتهای گسترده عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای عربی که همچنان به مواضع منفی خود علیه عراق ادامه می دهند، برخوردار است و البته تحت پیگرد دستگاههای امنیتی عراق قرار دارد.