به گزارش خبرنگار مهر، حامد فکوری عصر یکشنبه در نشست هیئترئیسه شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر اظهار داشت: هیئتهای مذهبی نقش مهم و تعیینکنندهای در گسترش تعالیم دینی دارند و باید از ظرفیت این هیئتها به نحو مطلوب استفاده کنیم.
وی افزود: ساماندهی هیئتهای مذهبی و تقویت و تجهیز هیئتها از مهمترین اولویتهای سازمان تبلیغات است و در سال جاری گامهای مهمی در این عرصه برداشته شده است.
دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر از فعالیت 1200 هیئت مذهبی در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: این هیئتها در ایام و مناسبتهای مذهبی بویژه در ماه محرم و صفر فعالیت ارزشمندی دارند.
سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر نیز اظهار داشت: فعالیت قانونمند هیئتهای مذهبی امری لازم است و موجبات افزایش تاثیرگذاری این هیئتها را فراهم میکند.
حجتالاسلام نعمتالله عظیمیفرد افزود: هیئتهای مذهبی در ساماندهی و نظمبخشی به مراسم عزاداری بسیار تاثیرگذار هستند.
کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی بوشهر نیز گفت: هیئتهای مذهبی به عنوان بازوان اجرایی و فکری سازمان تبلیغات اسلامی هستند و باید در تقویت آنها اهتمام ورزیم.
حجتالاسلام سید یعقوب مهدیان بیان کرد: باید نقاط ضعف و قوت هیئتهای مذهبی را با نگاه کارشناسانه بررسی کنیم و در تقویت هیئتها اهتمام ورزیم.
در این نشست، سلمان گورکی به عنوان رئیس و عادل جاسمیان نیز به عنوان دبیر شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر انتخاب شدند.
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