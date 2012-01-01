ایران در ردیف 10 کشور برتر دنیا از نظر منابع نفتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش هندویی در جمع مدیران صنعتی و صاحبان بنگاههای اقتصادی عضو این تشکل به قابلیتها و امکانات و نعمتهای خدادادی ایران اشاره کرد و گفت: ایران جزو 10کشور اول دنیا در زمینه معادن، مکانهای توریستی وگردشگری، ذخائر گاز، منابع نفتی، صنایع دستی، آب و هوایی، استعدادهای انسانی و منابع مادی است.

وی اظهار داشت: سالها، مصرف کننده کالاهای خارجی بودیم هنوز هم فرهنگ مصرفی گذشته و استفاده از کالاهای خارجی وجود دارد که تغییر آن نیازمند گذشت زمان بوده تا تولید ملی به یک باور ملی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: در دنیای امروز نیروی انسانی حرف اول را زده و هوش و استعداد ایرانیان زبانزد خاص و عام است و سبب تاسف بوده که کشورهای توسعه یافته از این هوش ایرانیان استفاده های فراوان می برند.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با اشاره به اینکه درکشور حدود 80 هزار واحد تولیدی- صنعتی و معدنی شناسایی شده، تصریح کرد: این ظرفیت و پتانسیل قابلیت و توانمندی عظیمی بوده که در صورت هدایت و مدیریت شایسته و تخصصی بخش زیادی از محصولات تولیدی را می توان به خارج صادر کرد.

هندویی تاکید کرد: ایران کشوری بوده که باید به هر دو نگاه ملی و بنگاهی توجه کنیم و مدیران بنگاهها و واحدهای اقتصادی باید بشدت به دنبال بازده بنگاهی و مسئولان به واسطه ایجاد اشتغال پیگیر بازده ملی باشند.