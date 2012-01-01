132 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نیلچیان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دولت متعهد شد تا پایان سال جاری حدود دو میلیون و 500 شغل ایجاد کند که 102 هزار شغل برای مازندران است.

وی با اشاره به ایجاد 72 هزار شغل از ابتدای امسال دراستان، افزود: این شغلها دارای پایداری قطعی نیستند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه 132میلیارد تومان اعتبار به مشاغل خانگی اختصاص یافت، افزود: 90 میلیون آن برای مشاغل خانگی ومابقی برای خوداشتغالزایی است.

وی با اعلام اینکه برای مشاغل خانگی 340 شغل تعریف شده، افزود: برای ایجاد هرشغل بالغ بر پنج میلیون اعتبار اختصاص داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: با تعطیلی برخی از کارگاه ها ممکن است با بیکاری مواجه شویم.

نیلچیان با اشاره به اینکه 70 درصد اشتغال در استان شکل گرفته، افزود: 43 هزار و268 نفر در سامانه اشتغال ثبت شده است.

وی با بیان اینکه صاحبان مشاغل خانگی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، افزود: 18 درصد سهم بیمه توسط شخص بیمه گذار و 82 درصد آن را دولت پرداخت می کند.

