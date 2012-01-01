48 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در منطقه ویژه خلیج فارس صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود هندیان گفت: در حال حاضر بیش از 48 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته و بیش از 55 هزار میلیارد ریال در زمینه صنایع انرژی بر ، صنعتی و معدنی، پتروشیمی و زنجیره های صنایع پایین دستی و بالا دستی در مرحله تامین مالی یا انتخاب پیمانکار است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر چهار کارخانه فولاد‌سازی (فولاد هرمزگان، فولاد کاوه جنوب، ‌صبا فولاد خلیج‌فارس و مجتمع فولاد جنوب)‌ در منطقه احداث شده که ظرفیت فولاد هرمزگان برای یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن‌‌آهن اسفنجی و 1.5 میلیون تختال ‌فولادی است.

وی اظهار داشت: ظرفیت کارخانه فولاد کاوه جنوب 1.5 میلیون تن بیلت، یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن‌آهن اسفنجی، ظرفیت صبافولاد خلیج فارس به 1.5 میلیون تن بیلت و 1.5 میلیون تن‌آهن اسفنجی می‌رسد که با طرح توسعه فولاد هرمزگان ، فولاد کاوه جنوب و صبا فولاد خلیج فارس شاهد افزایش تا 4.5 میلیون تن به ظرفیت فعلی به عنوان هدف نهایی ترسیم شده و مجتمع فولاد جنوب با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن شمش فولاد ‌در حال تولید است.

مدیر عامل منطقه ویژه خلیج فارس افزود: شرکت فولاد ساحل خلیج‌فارس و آریانای کیش برای ایجاد دو کارخانه فولاد سازی در حال مذاکراه با منطقه هستند که با ورود این دو شرکت تا پایان برنامه پنجم مجموع ظرفیت تولید فولاد در این منطقه به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید.

وی گفت: شرکت فولاد هرمزگان اولین و تنها تولیدکننده تختال عریض به ضخامت 20 تا 25 سانتی متر، عرض 90 تا 200 سانتی متر، طول 6 تا 12متر و 46 تن وزن به عنوان سنگین ترین تختال کشور محسوب می شود.

هندیان افزود: میزان اشتغالزایی مجتمع فولاد هرمزگان با سه هزار نفر شغل مستقیم و 12هزارنفر بطور غیر مستقیم سبب کاهش سرانه بیکاری در استان هرمزگان خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس با اشاره به رسالتهایی که قانونگذار تعریف کرده نیز گفت: پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات کالاهای غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالابه عنوان یک تکلیف تا رسیدن به هدف دنبال می شود.

وی گفت: تولید 1.5 میلیون تن تختال فولادی منجر به کاهش واردات، توسعه صادرات، جذب صنایع پایین دستی، افزایش مهارتهای مدیریتی با هدف تربیت نیروی انسانی خلاق، جلوگیری از صادرات خام مواد معدنی با نگرش ایجاد ارزش افزوده که نهایتا سبب مانع خروج ارز از کشور خواهد شد.

هندیان افتتاح این پروژه ملی را به دست رئیس جمهور نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی، هرمزگان و منطقه ویژه توصیف کرد و اظهار داشت: پروژه های دیگری در آستانه افتتاح هستند که با بهره مندی از این طرحهای ملی شاهد افزایش شاخص های اقتصادی استان، ایجاد انگیزه در بین جوانان تحصیلکرده و تاثیر مثبت آن بر سبد اقتصادی مردم عزیز کشورمان خواهیم بود.